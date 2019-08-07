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自備31萬就能買房？高雄首購案就是狂　3個月賣200戶

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▲▼美術大悦。（圖／記者陳建宇攝）

▲興富發建設預售案「美樹大悦」位於中都重劃區，規劃22~38坪的首購產品。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄新興崛起的中都重劃區，具有大型綠地，吸引建商紛紛搶進，例如興富發建設的預售案「美樹大悦」，進場3個月已賣超過4成，銷售成績亮眼。近期該案更提供優惠貸款專案，標榜2房廣告戶、約自備31萬元，就可入手，成為助攻銷售的一大誘因。

▲▼美樹大悦。（圖／記者陳建宇攝）

▲「美樹大悦」也是高雄厝綠建築，規劃深陽台。（圖／記者陳建宇攝）

中都重劃區位於美術館南側，佔地65公頃，其中中都濕地公園就有12.6公頃，重劃區的綠覆蓋率高，濕地公園裡的生態湖也屬於愛河的一部份。信義房屋高美館店主任林奕呈表示，中都重劃區複製了美術館經驗，其實就是下一個美術館特區，不僅建商搶進買土地推案，現在也有不少商家進駐，例如餐廳、健身房、幼兒園等，都是看好中都未來的發展，尤其美術館地區已經沒有多餘的腹地，中都重劃區勢必會成為北高雄的發展熱點。

▲▼美樹大悦。（圖／記者陳建宇攝）

▲「美樹大悦」的2房產品廚房同樣配備中島料理檯。（圖／記者陳建宇攝）

興富發建設的新案「美樹大悦」就位於中都重劃區，該案規劃22~38坪的2~3房，開價每坪24萬元起，專案經理陳弘傑表示，近期該案推出「菁英成家優惠專案」，幫助想成家的年輕人，除了80%的銀行貸款之外，20%的自備款裡，興富發建設提供12%的無息貸款，可分3年36期攤還，等於民眾一開始只要負擔8%的自備款，其中2%的工程期款也能分期攤還，減輕購屋壓力。

以該案2房廣告戶518萬元為例，8%自備款再扣掉2%的工程期款，等於只要付31萬元就能入手2房公園宅，對年輕族群來說確實是很有魅力的價格。

▲▼美樹大悦。（圖／記者陳建宇攝）

▲2房產品浴室配備浴缸也非常少見。（圖／記者陳建宇攝）

「美樹大悦」全案住家共540戶，規劃為2棟地上22樓的大樓產品，另外還有16戶地上4樓的透天店住。該案休閒設施豐富，包括泳池、Lounge Bar、媽媽教室、戶外兒童遊戲區、棋藝室等。室內配備也高出一般首購產品，例如採用櫻花整體廚具、配備廚下型濾水器、以IH感應爐取代傳統瓦斯爐等，特別的是2房產品也規劃中島料理檯、浴缸等，創造出物超所值的感覺。

關鍵字：高雄首購興富發優惠貸款中都濕地公園

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