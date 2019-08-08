從國產車賣到千萬房　7年級單親媽為兒拚出月月成交紀錄

▲東森房屋桃園大業店房仲王韋淇（圖左）與店長許麗珠（圖右）私下情同姊妹。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

「被車市耽誤的超級房仲員！」東森房屋桃園大業店房仲王韋淇今年33歲，擁有一雙美腿及烏黑亮麗的長髮，看不出來已經是1個小孩的媽媽，原先從事汽車銷售業務員，但與前夫離異後決定轉換跑道，轉行當起房仲新鮮人，目前入行7個多月，從車市跨足房市，一路有店長親自教育，讓她目前累計成功件數8件，幾乎月月成交，被笑說「根本是被車市耽誤的超級房仲員」。

從車市跨足房市，她指出，初入房仲業才知道賣房子與賣車截然不同，房仲的工作又更艱難，不只是要陌生開發，而且並非單一方選擇是否買賣，而是涉及買、賣雙方議價過程，好幾次在最後緊要關頭，全靠店長協助才能順利成交。

她雖然是房仲新鮮人，卻靠著勤走社區、了解地段，以及經營臉書粉專，增加物件在網路的能見度，積極開發陌生客戶，短短7個月內，就成交4間近千萬元的住宅、3間店面租賃，以及成交1塊土地，可以說是「月月都有成交績效」，被笑說「根本是被車市耽誤的超級房仲員」。

▼東森房屋桃園大業店房仲王韋淇。（圖／記者黃靖惠攝）



她笑說，自己還未進入房仲業，其實平日就喜歡室內設計，會到處去看房子，以及室內裝潢布置等，因為在自己心中房子不只是一個空間，而是代表著一家人團聚的意思，所以當房仲不只是仲介物件，也是替客人圓一個成家的夢。

回想第一次成交經驗，她笑說，根本是誤打誤撞，自己帶客人到現場看房，巧遇同社區住戶發現物件原來有對外銷售，幾經周旋之下，最後被後來發現的住戶買走，也笑成交運氣真的很重要，不過努力更重要。

她笑說，「自己剛入行時什麼都不懂，好險有店長手把手教導，私下都把店長當成姐姐，在公司沒有上對下的關係，只有前輩與後輩的身分，一旦遇到不懂的事情、就立刻去請教店長，最後發現其實店長都在背後默默地支援。」