ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

從國產車賣到千萬房　7年級單親媽為兒拚出月月成交紀錄

ETtoday房產雲

▲▼東森房屋桃園大業店房仲王韋淇。（圖／記者黃靖惠攝）

▲東森房屋桃園大業店房仲王韋淇（圖左）與店長許麗珠（圖右）私下情同姊妹。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

「被車市耽誤的超級房仲員！」東森房屋桃園大業店房仲王韋淇今年33歲，擁有一雙美腿及烏黑亮麗的長髮，看不出來已經是1個小孩的媽媽，原先從事汽車銷售業務員，但與前夫離異後決定轉換跑道，轉行當起房仲新鮮人，目前入行7個多月，從車市跨足房市，一路有店長親自教育，讓她目前累計成功件數8件，幾乎月月成交，被笑說「根本是被車市耽誤的超級房仲員」。

從車市跨足房市，她指出，初入房仲業才知道賣房子與賣車截然不同，房仲的工作又更艱難，不只是要陌生開發，而且並非單一方選擇是否買賣，而是涉及買、賣雙方議價過程，好幾次在最後緊要關頭，全靠店長協助才能順利成交。

她雖然是房仲新鮮人，卻靠著勤走社區、了解地段，以及經營臉書粉專，增加物件在網路的能見度，積極開發陌生客戶，短短7個月內，就成交4間近千萬元的住宅、3間店面租賃，以及成交1塊土地，可以說是「月月都有成交績效」，被笑說「根本是被車市耽誤的超級房仲員」。

▼東森房屋桃園大業店房仲王韋淇。（圖／記者黃靖惠攝）
▲▼東森房屋桃園大業店房仲王韋淇。（圖／記者黃靖惠攝）

她笑說，自己還未進入房仲業，其實平日就喜歡室內設計，會到處去看房子，以及室內裝潢布置等，因為在自己心中房子不只是一個空間，而是代表著一家人團聚的意思，所以當房仲不只是仲介物件，也是替客人圓一個成家的夢。

回想第一次成交經驗，她笑說，根本是誤打誤撞，自己帶客人到現場看房，巧遇同社區住戶發現物件原來有對外銷售，幾經周旋之下，最後被後來發現的住戶買走，也笑成交運氣真的很重要，不過努力更重要。

她笑說，「自己剛入行時什麼都不懂，好險有店長手把手教導，私下都把店長當成姐姐，在公司沒有上對下的關係，只有前輩與後輩的身分，一旦遇到不懂的事情、就立刻去請教店長，最後發現其實店長都在背後默默地支援。」

關鍵字：東森房屋房仲美女桃園店長成交

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

她買大創發票收納神器　網喊買！

頂樓神秘提籃聳立　用途超狂曝光

女舍喇叭鎖特別高…她開門嚇壞　

冷氣省電關鍵在室外機　環保建築..

他想買板橋電梯4房！房仲勸：這..

英皇室鄰居房出租　一個月2.6..

妻賺12萬想買第4間房…他好猶..

串連南北高「奪命地下道」　年底..

移工撐起一片天！這間印尼雜貨店..

只有3000元！獨居婆婆迫遷萬..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全台最大空中泳池加持　高雄這豪..

從國產車賣到千萬房　7年級單親..

「消失的書店」和平青鳥延長壽命

他想買板橋電梯4房！房仲勸：這..

只有3000元！獨居婆婆迫遷萬..

記錄社區故事　信義房屋推出影像..

移工撐起一片天！這間印尼雜貨店..

女舍喇叭鎖特別高…她開門嚇壞　

串連南北高「奪命地下道」　年底..

打卡熱點貨櫃星巴克　營業額創全..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366