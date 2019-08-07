台灣房價所得比全球第10！　第一名「不吃不喝150年」才買得起

▲委內瑞拉的經濟問題導致房價所得比飆高。（圖／翻攝自pixabay）



實習記者黃可昀／綜合報導

買房子對不少台灣人來說是個遙不可及的夢想，今年初台灣的房價所得比更排名全球第三，讓很多年輕人大喊吃不消。不過，全球數據庫Numbeo最近公布了2019年年中房價所得比排名，台灣已從全世界第3名後退到第10名，數據從年初的28.91下降到23.16，最讓人驚訝的是，第一名國家的居民竟然要不吃不喝151年才有可能買房，幾乎是不可能達成。

▲各國2019年年中全球房價所得比情形。（圖／翻攝自numbeo網站）



Numbeo資料顯示，2019年年中全球房價所得比前十高的國家分別是，委內瑞拉、敘利亞、香港、柬埔寨、中國、斯里蘭卡、尼泊爾、伊朗、菲律賓以及台灣。委內瑞拉房價所得比高達151.48，相比台灣的23.16高出6倍以上，主要原因就是國內通貨膨脹，最近又碰上美國經濟制裁，導致整個國家經濟大崩盤。

排名第三的香港房價所得比則是49.38，如果想在市中心買一間公寓，每坪價格飆到港幣76萬元（約台幣305萬元），租一間小套房每個月也要大約港幣1.6萬元（約台幣6.5萬元）。

台灣市中心目前每坪的價格大約落在77萬元，套房租金則平均1萬3600元。此外，最新市況調查顯示，北市每坪新案價今年為85.1萬元，較去年同期漲2.6萬元，假設要買一間30坪住宅，今年就得多付78萬元，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市新建案、新成屋價格短期出現浮動，可能與部分高價地區推案量增加有關，預估下半年受到選舉影響，建商推案腳步暫緩，新案價格很有可能就會持平。