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豪野人指定款！全台最大空中泳池加持　高雄這豪宅2天賣1戶

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▲▼美術皇居。（圖／記者陳建宇攝）

▲京城建設成屋案「美術皇居」百坪以上產品銷售數字亮眼。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

近2年高雄推案主流都是小宅，市場上雖然不乏大坪數的產品，但銷售速度慢，百坪以上的產品更是難賣。不過京城建設的新案「美術皇居」卻逆勢衝出佳績，該案百坪以上的戶型從6月中至今已賣出超過20戶，堪稱高雄今年賣最好的豪宅。

▲▼美術皇居。（圖／記者陳建宇攝）

▲「美術皇居」開賣至今1個半月，已賣出近50戶。（圖／記者陳建宇攝）

京城建設的成屋案「美術皇居」位於美術東二路，雖然不是高雄市美術館第1排但距離僅300公尺，休憩運動一樣方便。負責銷售的上揚國際實業營業二處總經理朱建雄表示，該案從6月中進場銷售以來已經賣出近50戶，特別的是有超過20戶是百坪以上的戶型，是高雄各建案裡表現最好的1個建案。

▲▼美術皇居。（圖／記者陳建宇攝）

▲「美術皇居」頂樓的50米無邊際泳池是一大特色，還能遠眺左營軍港海景。（圖／記者陳建宇攝）

朱建雄分析，「美術皇居」之所以可以創下銷售佳績，尤其大坪數賣得動，主要是因為該案規劃受到購屋者肯定，例如最搶眼的就是空中無邊際泳池，這是台灣唯一設計在頂樓的50米空中泳池，另外該案在29樓設計了整層的公設會館，電影院、KTV、閱讀是、宴會廳甚至運動酒吧應有盡有，而全案公設比僅31%。

▲▼美術皇居。（圖／記者陳建宇攝）

▲「美術皇居」規劃整層公設會館，但全案公設比僅31%。（圖／記者陳建宇攝）

公設多元但公設比低，最重要的原因就是基地大，「美術皇居」基地3008坪，在高雄市區是非常少見的大基地建案，總戶數366戶也是大型的造鎮案，全案規劃58~120坪的3~4房，開價每坪28~38萬元。朱建雄指出，「美術皇居」百坪以上的產品總價約在3300~3900萬元，尚未超過4000萬元的門檻，可貸款成數較高，也是吸引高端客層的原因之一。

▲▼美術皇居。（圖／記者陳建宇攝）

▲該案基地3008坪，中庭花園也很具規模。（圖／記者陳建宇攝）

關鍵字：高雄京城美術皇居大基地空中泳池百坪豪宅

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