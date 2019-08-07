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頂樓「神秘提籃聳立」他驚呆：啥用途　神人曝正解…長知識了

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▲頂樓「神秘提籃聳立」他驚呆：啥用途　神人曝正解…長知識了　（圖／翻攝mobile01）

▲頂樓「神秘提籃聳立」，令原PO好奇功用為何？！（圖／翻攝mobile01）

網搜小組／劉維榛報導

現代人買房，越來越注重美觀、時尚感，近日一名網友想買新大樓，無意中發現建案樓頂會有「提籃」的怪異造型，由於上頭毫無機能設施，好奇詢問有何用途？有住戶專業解答，除了美感霸氣之外，還有增強房子的耐震度，掀起大批網友直呼長知識了。

這名想購屋的網友在論壇《mobile01》透露，最近鑑賞新建案時，發現頂樓會有類似「提籃」的特殊造型，讓人好奇不已。原PO補充表示，這是近10年建築物才有的設施，「建商願意多花錢蓋這個，勢必有其存在的目的」，忍不住詢問「實際作用為何？」

照片曝光後，也掀起網友們猛烈討論「就你說的…造型，實際作用就是『造型』」、「超大雨遮？」、「就整棟大樓有個收尾，看起來會比較有一致性」、「就是氣勢…順便拉高整棟樓的高度及造型層次」、「我覺得是抗震設計的結構」。

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▲頂樓「神秘提籃聳立」他驚呆：啥用途　神人曝正解…長知識了　（圖／翻攝mobile01）

▲頂樓「神秘提籃聳立」他驚呆：啥用途　神人曝正解…長知識了　（圖／翻攝mobile01）

▲網友稱，是風水上的戴官帽！（圖／翻攝mobile01）

留言串中釣出神人專業解答，「我也是買了新大樓才知道，那個提籃手把除了增加大樓結構耐震度外，它其實也是個『修飾』電梯機房用的，因為電梯可以直達頂樓，所以電梯的機房一定要比頂樓還高，我們大樓這邊稱是R2樓，以前舊大樓沒有修飾的話，每一棟大樓中間都會凸一根，其實不是很美觀，後來的新建案就會設計修飾到R2樓」、「這種其實在一些高級透天上面也看的到，如果有電梯的雙拼也是有這個，另外修造型之外，也可以比隔壁建築就是霸氣一點」、「另一種房仲常用的說法是風水上的『戴官帽』，所以很常看到豪宅常有形似的設計」，答案出爐後，其他網友則驚呼「長知識了」、「大大專業～上到一課了」。

關鍵字：建案提籃電梯知識買房大樓

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