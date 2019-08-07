50萬杯拿鐵的消費力！打卡熱點貨櫃星巴克　營業額創全台門市之冠

▲台開新天堂樂園中的貨櫃星巴克，營業額屢創新高。（圖／台開提供）

記者詹宜軒／台北報導

貨櫃星巴克帶動花蓮新天堂樂園觀光人潮，加上該樂園接續開出威秀影城、吳寶春麵包店、香港糖朝及品牌潮店後，根據台開集團統計，自去年底營運以來，累計總造訪人次超過225萬人次。而打卡熱點貨櫃星巴克，7月營業額破800萬元，為全台星巴克營業門市之冠，累計開幕迄今約10個月，營業額破6000萬元，若以中杯冰拿鐵售價120元換算，等同已賣出50萬杯。

台開集團子公司台創花蓮新天堂樂園日前發出統計，指出自去年底營運以來，園區累計造訪，已超過225萬人次，其中，除農曆春節9天，突破50萬人次外，暑假假日單日人潮，更可突破3萬人次。台開分析：「高人潮除因貨櫃星巴克為熱門朝聖打卡景點，另外，吳寶春麵包店、香港糖朝、品牌潮店等陸續進駐，均為人潮迭創新高之主因。」

而號稱全台最熱打卡景點之一的貨櫃星巴克，統計邁入暑假後的首月，營業額破800萬元，為全台星巴克營業門市之冠，更創去年9月開幕以來之單月新高紀錄。累計開幕迄今約10個月，營業額破6000萬元。

台開表示，除貨櫃星巴克，6月甫開幕的吳寶春麵包店，推出專屬花蓮洄瀾獨家限定的「新天堂麵包」，每週限量430個，每到週日一定銷售一空。而限定周六假日上架的「洄瀾餐包」系列，假日下午3點開賣前，也會聚集不少饕客排隊，開賣後也立即秒殺。

而標榜宮廷鴨宴、正宗港點、甜品霸主的香港糖朝，共計千坪營業面積，預計將在7~8月陸續開幕。其中，一樓的甜品工坊，已於7月26日正式開幕。3樓洄瀾灣糖朝，則在8月7日開幕，2樓新天堂茶餐廳，則是預計8月中試營運、月底正式開幕。

台開透露，此次香港糖朝將應用在地食材，創造花蓮特色餐飲，如以花蓮櫻桃鴨開發的「宮廷鴨宴」，與應用花東縱谷紅羽土雞做成料理的「脆皮炸子雞」等，做出與香港、台北一樣，具國際水準的經典佳餚。

▼台開新天堂樂園暑期假日單日人潮破3萬人次。（圖／台開提供）