深圳地價狂飆政府出重法　「滿1年土地不開發」全依法徵收！

▲深圳房市。（圖／記者黃巧雯攝）

記者陳亭伃／綜合報導

中國地產開發日漸蓬勃發展，不少區域致力於土地開房，但對於寸金寸土地深圳而言，地價偏高，但不少建商卻標了土地遲遲不開發，截至2017年底，深圳已批准但未建的土地就有564宗，總用地面積高達11.94平方公里，有些甚至已經閒置超過10年，對此深圳當局決定將合約滿2年但未開發的土地強迫開發，建商原因停建一年的將依法收回。

根據《網易新聞》報導，深圳開發相當超前，相對土地價、房價也跟著飆升，面對許多「已批未建」的用地狀況，開發商被質疑是蓄意囤地，據悉有20％的土地是因為建商周轉不靈或是囤地而造成，面對這樣的情況，政府祭出重法。

首先開發商所標得的土地，若是滿一年仍未動工開發，將依法無償收回，在簽約之後將在補充協議中提到「一年內就要開發」建設，若是滿一年沒有開發，將無償歸回政府。這項方案就是希望可以給已經荒廢已久的土地「逼迫開發動工」。

造訪深圳一圈可以發現拿地不開發的情況相ㄤ明顯。不少建商簽約後2年合約時間已經期滿，但仍空地一塊，主要原因包括利益牽扯、週邊環境規劃、建商週轉資金問題，但此法一出，讓土地約已經滿兩年的企業，兩年內必須全部處理完畢。

對此政策，合一城市更新集團表示，總體來說對深圳將會是很大的轉變，因為要將這些土地活用，政府不能再拖遲。