只有3000元！獨居婆婆迫遷萬里破屋　靠冰水保存食物

▲崔媽媽基金會募集弱勢搬家經費。（圖／崔媽媽基金會）



記者黃靖惠／綜合報導

林奶奶跟著榮民丈夫嫁來台灣，兩人住在違章建物內，直到丈夫去世遭拆除，每月憑著微薄補助金過日子，每月只花得起3000元租房，被迫跟另名榮民房東同住，不過卻常被對方指使、勞役、大小聲，甚至還毛手毛腳，但都因苦無去處只能隱忍，最後轉而向崔媽媽基金會求助，才成功逃離。

之後經由基金會介紹一間新北萬里山區老宅，但因年久失修，不只牆面斑駁、壁癌嚴重，且家徒四壁、門窗破舊、髒亂並不適合人居住，不過林奶奶迫於租屋經費不足，堅持入住，之後崔媽媽基金會派員前往訪視，一入門立刻聞到屋內嚴重的霉味，不只冰箱壞掉、沒有桌椅、電鍋、熱水器、瓦斯爐也只剩下半個爐嘴可用，只能克難的用冰水充當冰箱保存食物。

▼林奶奶搬遷至新北市萬里山區老宅紗窗破。（圖／崔媽媽基金會提供）



▼善心人士提供二手家具。（圖／崔媽媽基金會）



夏季山區蚊蟲多，而林奶奶家中紗窗因有破洞、不能開窗，再加上排水管漏得漏、斷得斷，唯一能用水地方是浴室，且牆面角落因潮濕而發霉，室內又悶又濕熱。所幸有善心人士得知萬里奶奶的現況，願意免費贊助二手家具，不只添置桌椅、床墊，且願意自掏腰包替奶奶買二手冰箱，才改善原先惡劣的居住環境。

崔媽媽基金會主任馮麗芳表示，林奶奶頭髮梳得整整齊齊、身上穿著是漂亮白色與粉紅衣服，說起話來有著老上海的優雅味道、不疾不徐的優雅身段，是一個十分愛乾淨的人，迫於租屋經費不足而甘於窩居於破落老宅內，所幸有善心人士協助才改善了奶奶的住居。

▼新北市萬里山區老宅鐵窗斷裂。（圖／崔媽媽基金會提供）



許多低收家庭、忽然遭逢變故的民眾因經濟困難，無力支付搬遷費，難以從惡劣的居住環境抽身，而崔媽媽基金會與優良搬家業者共同推出「弱勢搬家扶助方案」向各界募款，又分為低收搬運費用8折、經濟有困難家庭獲每次最高5000元的搬家費補助。

馮麗芳說明，目前資助弱勢家庭搬家補助金費，沒有設定特定補助對象，只要當下發生經濟困難，且無親人及社會資源足以協助，經由社工轉介的協助對象可申請，每次最高5000元補助費，另提醒有需要民眾搬家前可先提申請，且一旦申請通過後，最多保留名額3個月。

▼林奶奶沒有冰箱，只能用冰水充當食物保存的地方。（圖／崔媽媽基金會提供）



▲善心人士提供二手家具。（圖／崔媽媽基金會）