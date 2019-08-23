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怕衣服飛走！他買房「陽台是開放式」…想裝鐵網被打槍　網1招建議解決

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▲毛巾,曬毛巾,晾衣服。（圖／取自Pixabay）

▲原PO想問，開放式陽台曬衣服，衣服會飛走嗎。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是租房還是買房，最好要有個陽台能曬衣服。一名網友日前發文，說他買了一個建案，陽台是開放式的，當時他有問銷售「這樣曬衣服不會飛走嗎？」還被反問「是不是沒做過家事？」原PO本來想說請設計師加裝鐵網，想法卻被銷售打槍，最後忍不住上網請益「開放式陽台曬衣服方便嗎？」

這位網友在PTT的home-sale板上請益「開放式陽台曬衣服方便嗎？」問有沒有人家裡是開放式陽台，想知道曬衣服的時候，如果當天風很大、或天氣不好，衣服有沒有可能飛走，甚至連衣架都飛走。

原PO透露，他會這樣問，是因為最近買了一個建案，就是開放式陽台，「之前就有問銷售說這樣曬衣服不會飛走嗎，還被銷售嗆說我是不是沒做過家事」，讓他很傻眼，也在心中質疑「難道我真的是多慮了嗎？」

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▲▼買房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO買的建案是開放式陽台。（示意圖／Pixabay）

原PO說，他本來想說要請設計師加裝鐵網，但銷售說大樓外觀要統一、不能加裝東西，讓原PO很傷腦筋，「還是說得買一大堆夾子，把衣服都夾好嗎@@？但風太大的話，連衣架都飛走也是有可能的吧？」他也說，之前大一住學校宿舍，就有衣服從陽台飛走的經驗，還在宿舍大門口撿到。

看到貼文後，其他人紛紛留言，「一定會飛」、「衣服一定飛，我朋友住10樓，剛買的時候也覺得陽台很好，後來衣服飛走太多次，陽台就荒廢了，幾乎沒在用」、「嗯，我家27樓，工作陽台撿過別人飛過來的衣服，後來管委會統一工作陽台裝氣密窗」、「我家是開放式陽台，好像沒有飛走過但有風太大掉到陽台地上」、「之前看成屋的時候親眼目睹對面衣服飛掉。」

▲▼買房,大樓,大廈,房產,租屋,陽台。（圖／pixabay）

▲網友表示，開放式陽台確實有機會讓衣服飛走。（示意圖／Pixabay）

就有網友給出建議，「建議買不鏽鋼夾子」、「可以買上面有一個洞一個洞的曬衣桿，直接把衣架卡進去，可以防飛走，但還是難免會有鳥，我覺得鳥超煩」、「可以考慮防滑衣架，要扯下來都有點難」、「買洗脫烘，或拿出去洗」、「買了烘衣機之後就沒曬過衣服了，可以考慮一下。」

一名網友則是分享自己晾衣服的經驗，「我從小到大住的大樓通通都開放式後陽台，從來沒有飛走過，吊繩吊桿找有小孔的，衣架掛進孔內不會飛走。吊衣服吊褲子衣架要穿過名牌帶，衣服也不會脫離衣架。」

許多過來人則表示，可以考慮隱形鐵窗，「用隱形鐵窗就好囉」、「隱形鐵窗一定可以裝，不然有些家裡有小孩貓狗怎麼辦」、「隱形鐵窗一定可以裝，鋁門窗由管委會開會投票決定，大樓確實可以因外觀統一而要求鋁門窗要同樣式」、「隱形鐵窗有安裝限制，需要有幼童，但基本上不被檢舉應該沒事。」

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關鍵字：買房房產開放式陽台曬衣服PTT

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