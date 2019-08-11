預算800萬！他內湖上班想買房「基隆OR汐止」　網大推這：最接近又有自強號

▲原PO在內湖工作，考慮買基隆或汐止的房子。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在許多人買房時，考慮到預算，可能無法選擇在上班地點附近的建案，有些人可能就買在隔壁縣市，之後就通勤上班，看是開車或搭大眾交通工具。一名網友在PTT表示，他現在上班地點在內湖，最近正在看房子，買房預算是800萬，考慮的地點有基隆和汐止，所以發文想請益，兩個地點該怎麼選擇。

這位網友在PTT的home-sale板上請益，「基隆和汐止選擇？」文中透露，他目前在內湖上班，現在有在看房子，「不知道大家汐止跟基隆會選擇哪個地方？預算大概就800萬。」

看到貼文後，網友紛紛留言，「汐止，近的越好，但基隆房價比較便宜，看你願不願意用時間換通勤」、「這兩個地方單價有可能會差到一倍喔，還是要看你的需求」、「汐止往內湖會多了幾個選擇，至少有路況的時候還可以避開」、「汐止騎機車，會很方便」、「開車最好選基隆百O社區那，走省道替代道路還不會太遠」、「基隆要換輕軌了，交通要注意一下」、「節省通勤時間是真的很有感，建議考慮清楚。」

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▲原PO打算通勤上班。（示意圖／Pixabay）

還有網友幫忙分析800萬能買的房，「內湖套房，汐止兩房，基隆透天，不過我可以告訴你汐止進內湖會塞的基隆99%也會遇到。」還有人則是叫原PO不要開車，「我老公每天內湖工作10幾個小時，回來基隆都是邊打瞌睡邊開，甚至想說賣掉老宅搬去大直或內湖，看到一兩千萬只能買40年屋，只能繼續通勤然後祈求老公不要出事。」

不過，留言處不少人給出的建議既不是基隆、也並非汐止，「七堵或暖暖，汐止進城很塞」、「要住基隆不如選萬里算了，國三南港下接環東車應該少多了」、「買內湖吧，之後要換再脫手，上班也方便。」其中，許多人都推薦七堵，「七堵，基隆最接近內湖的區域，且有自強號進城」、「七堵或百福，坐火車到南港轉捷運」、「真的是七堵，住著兩地方，火車很重要」、「七堵一堆自強有座位，很無敵。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，建議買汐科站附近，不僅交通四通八達，生活機能也很不錯，以800萬元預算來說，可買一間套房。至於網友所推的七堵站，雖然有台鐵自強號，但內湖沒有火車，通車並不方便。

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