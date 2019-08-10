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女星淪小三「變賣3億豪宅」！　換錢「包養」已婚男友

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▲小泉今日子傳出賣豪宅是為了包養男友。（翻攝《女性自身》）

圖文／鏡週刊

去年日本資深女星小泉今日子認了介入男星豐原功輔的婚姻，投下超大不倫震撼彈之餘，如今又傳出小泉今日子熟賣豪宅，得手的3億日圓（約新台幣9,000萬元）「包養」豐原功輔。

根據日媒報導，小泉今日子這筆錢除了投資男友拍攝新片，也有對方妻小的生活費，加上戀愛開銷不小，難怪要脫手房產。此外，小泉今日子更在雜誌公開內部豪奢裝潢，吸引有興趣的買家上門。

另外，之前媒體也有形容，為了這段「不倫戀」，小泉今日子除了工作減少，豐原功輔還開了道歉記者會，結果可說是惡評如潮，因為他雖然鞠躬、道歉，嘴上說著：「責任全都在我」「有什麼石頭就丟我吧！」但桌下卻一下開腳、一下翹腳，讓收看記者會直播的觀眾都非常傻眼。

荒謬的是，豐原功輔在記者會上現場，竟然強調還沒離婚，但一邊認愛小泉今日子，一邊還稱讚小泉今日子是「像個天然紀念物，很有趣的人」；小泉今日子之前宣傳電影，避談不倫話題，僅說：「與其什麼都不做，之後才後悔，倒不如先做再說，即使失敗，也可以從中學習成長。」


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