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蝸居不悲催！不用花大錢　7招創造小宅大空間　

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▲▼信義居家傳授7招秘訣放大小宅空間。（圖／信義居家提供）

▲信義居家傳授7招秘訣，教民眾放大小宅空間。（圖／信義居家提供）

記者黃靖惠／綜合報導

房價高居不下，多數人選擇總價門檻低小宅產品，卻又擔心之後生活空間壅擠嗎？信義居家表示，民眾可在裝潢時增加隔板，或者善用角落收納，以及購置層架等小物增加收納空間，讓小房子也能變身清爽大空間，更傳授7招放大小宅的密技。

第1招：善用「牆壁」

信義居家說明，民眾可在牆壁上釘木板，將小置物籃倒著釘在牆上，能擺放書籍，包括廚房、浴室的牆壁都可以加裝掛勾，輕鬆收納零碎的小物品，像是衛浴用品或廚具，或是買方格鐵網置物籃掛在牆上，將小雜物、娃娃、小盆栽放置在裡面，掛上小燈串，房間就會整齊又有氣氛！

▲▼信義居家傳授7招秘訣放大小宅空間。（圖／信義居家提供）

▲浴室的牆角加裝幾個層架，可以擺放換洗衣物、毛巾、沐浴用品。（圖／信義居家提供）

第2招：「角落」很重要

家中小角落是藏拙的重要地方！信義居家說明，在浴室的牆角加裝幾個層架，可以擺放換洗衣物、毛巾、沐浴用品，而洗手台下、馬桶上方，都是可以發揮創意的小空間；另外像是遙控器、電線常常四處散落在客廳，可以在電視櫃裡放幾個小收納盒，分隔整理好，電線就不會打結了。

▲▼信義居家傳授7招秘訣放大小宅空間。（圖／信義居家提供）

▲信義居家傳授7招秘訣，教民眾放大小宅空間。（圖／信義居家提供）

第3招：「隱藏空間」不浪費

以樓梯下空間可以放側拉式的收納箱，無論是收納或者是取物都很方便，或是釘隔板在樓梯下放書或生活用品，隨手就能拿取。

另外床底下也是很好的收納空間，將衣服整齊收在側拉式收納箱裡，不用擔心衣櫃空間不夠，可依季節或衣物類型分類，找衣服時會更有效率！

▲▼信義居家傳授7招秘訣放大小宅空間。（圖／信義居家提供）


▲民眾裝可滑行的書櫃、可拉長的餐桌、釘在牆上要使用時再拉下來用的壁掛桌、沙發床等，比較不會佔據太多位置。（圖／信義居家提供）

第4招：「活動式傢俱」節省空間

信義居家建議，民眾裝可滑行的書櫃、可拉長的餐桌、釘在牆上要使用時再拉下來用的壁掛桌、沙發床等，比較不會佔據太多位置，需要時又能方便使用的傢俱好選擇！

▲▼信義居家傳授7招秘訣放大小宅空間。（圖／信義居家提供）

▲利用五金行賣的鐵製的S鉤，只要有竿子地方都能使用，可掛在衣架、方格鐵網、掛衣桿，增加很多收納空間。（圖／信義居家提供）

第5招：「掛鉤」、「磁鐵」輕巧小工具

利用五金行賣的鐵製的S鉤，只要有竿子地方都能使用，可掛在衣架、方格鐵網、掛衣桿，增加很多收納空間，經濟又實惠，完全是小空間的神奇幫手！或者將磁鐵黏在冰箱，再黏上鐵製的盒罐，就可以輕鬆收納廚房調料、廚房小物。

▲▼信義居家傳授7招秘訣放大小宅空間。（圖／信義居家提供）

▲信義居家傳授7招秘訣放大小宅空間。（圖／信義居家提供）

第6招：「收納盒」分類法

民眾在收納衣物時可以依照特性區分，像是可堆疊、容易移動、款式多樣等類別，再利用分隔收納盒妥善分類衣物，此外，衣服多的人也可以依照收納盒的顏色，分類不同季節、類型的衣物，換季或是找衣服時就不會再被大量衣物淹沒！

▲▼信義居家傳授7招秘訣放大小宅空間。（圖／信義居家提供）

▲伸縮窗簾桿是小空間房屋的救星。（圖／信義居家提供）

第7招：「伸縮窗簾桿」的神奇妙用

信義居家表示，伸縮窗簾桿是小空間房屋的救星，只要桿子左右兩邊有能抵住的牆壁、衣櫃等，再搭配S鉤，掛任何東西都很方便，且平價好取得，非常適合收納新手！

關鍵字：小宅信義居家秘訣放大空間裝潢牆壁角落

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