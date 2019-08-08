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閨蜜冰箱挖出「一碗蜜地瓜」...前世身分驚人　她看呆：1個月神奇培養術

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▲閨蜜冰箱挖出「一碗蜜地瓜」...前世身分驚人　她看呆：1個月神奇培養術。（圖／謝茜兒授權引用）

▲冰箱裡竟然有牙刷。（圖／謝茜兒授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人習慣在冰箱囤積一堆東西，有的放到壞掉，有些甚至上演恐怖的「生物培養實驗」。一名女網友昨天看到閨蜜的冰箱，赫然發現一碗「蜜地瓜」，但實情讓人驚呆。

謝茜兒久久會開一次閨蜜的冰箱，而每次總會有驚喜出現，她在「爆廢公社」po出照片，笑說「在這神奇的箱子裡，我挖到一碗前世是新鮮芒果，培養1個月進化成的蜜地瓜，傻眼。喔對了...那袋白色袋子是發霉的鼎王！」

她表示，閨蜜的冰箱就是置物櫃的概念，食物放到壞已經不稀奇了，裡面還能看到刀子、削果皮的、筷子、湯匙等。還有眼尖網友直呼，「快把最裡面的櫻桃救出來！」

▲閨蜜冰箱挖出「一碗蜜地瓜」...前世身分驚人　她看呆：1個月神奇培養術。（圖／謝茜兒授權引用）

▲天啊！說它是「蜜地瓜」真的會相信。（圖／謝茜兒授權引用）

原po雖然搖頭嘆，「沒用了！她說期待櫻桃長成櫻桃樹呢！」但還是義氣相助，幫閨蜜把雜亂且放滿壞掉食物的冰箱清理乾淨，換句話說就是「通通丟掉」。

儘管冰箱非常方便，不過一股腦將所有東西都塞裡面，這是錯誤的觀念。像是蘋果、番茄、香蕉等蔬果，因為會釋放乙烯，造成其他東西更快腐壞，所以放室溫保存比較好；還有將食材存放冰箱前，若先用水洗過，容易造成細菌的增長；另外，最好使用「透明」器皿分類食材，才不會忘記它們的存在，最後全都放到壞掉。

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▼冰箱終於恢復和平了。（圖／謝茜兒授權引用）

▲閨蜜冰箱挖出「一碗蜜地瓜」...前世身分驚人　她看呆：1個月神奇培養術。（圖／謝茜兒授權引用）

關鍵字：冰箱蜜地瓜壞掉食物閨蜜爆廢公社

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