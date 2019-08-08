帶助理住飯店！攝影哥一開門...「激情浴缸」躺床看光光　老司機笑：實力單身

▲激情浴缸設計，躺床就可看光光！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

昨（7）日是七夕情人節，不少情侶到摩鐵享受刺激「鬆一下」，然而一名男網友與助理出國工作，兩個大男人一進到飯店超崩潰，只見裸露的情趣浴缸且毫無遮蔽物，無法想像「坦誠相見」的冏爆畫面。

一名男網友在臉書《爆廢公社》PO出獵奇照片，他透露，近日出國進行拍攝工作，怎料晚上跟男助理拖著疲累身軀回到酒店後，一打開門驚呆，映入眼簾的是金黃色系的浴缸，開放式設計別有一番情趣氣氛，大約僅一步距離就是雙人床，且唯一的遮蔽裝置就是一片透明板子。

原PO忍不住咒罵，「一進去就傻眼，設計師你是嗑大麻484，浴缸放在外面4三小？」最尷尬的是，一個人入住就算了，還有男助理要一起共眠到天明，當下讓兩個大男人僵在原地，不知該如何是好。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲網友秒變老司機，笑回是情趣！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

恰巧昨晚正是七夕情人節，爆笑照片曝光後，掀起大批老司機笑到併軌，猛虧「設計師不知道你只有一個人」、「情人節玩很大」、「我以為這是洗手台」、「韓國很多這樣的」、「坦誠相見」、「水陸一路玩到底呀」、「解鎖新姿勢啊」、「汽車旅館很多這樣的，這叫情趣」、「憑實力單身」、「還有蓮蓬頭，好嗨森」。

不少苦主也分享相同經歷，「我有住過是廁所開放式，一進門就看到的，而且那次還是跟朋友一起，超尷尬」、「浴缸蠻正常的…我員工旅遊時，住過馬桶在床旁邊的，整個就無言」、「我也遇過，而且是跟同事一間…立馬加開一間」。