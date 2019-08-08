必學！震後3步驟自檢住家結構　「45度裂縫」是關鍵

▲地震後民眾家中的柱或樑若出現45度的裂痕，就要特別注意。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

記者陳建宇／綜合報導

今天一早的地震把很都民眾震醒，全台也傳出不少災情，但在地震過後民眾該怎麼檢查自己家有沒有被震出狀況？結構技師戴雲發表示，民眾可以針對家中的大柱、大樑檢查，看看有沒有出現45度的裂縫，也要特別注意低樓層的結構狀況。另外，民眾也可依循震後住宅結構安檢DIY的3步驟，立即檢視自家結構。

根據台北市政府的「震災後住家房屋自我檢查手冊」指出，震後住宅結構安檢DIY共有3大步驟，一是察看整棟大樓，詢問左鄰右舍是否也有損害，再共同查看整棟大樓是否有異常歪斜、沉陷狀況，並檢查門窗是否有擠壓變形，牆壁、柱、樑、樓板等有無裂損。

二是從1樓開始檢查：柱子有無裂縫、或混擬土被壓碎剝落、鋼筋外露等現象。尤其是1樓為挑高大廳、或被改建為超商、大型賣場、餐廳等建物，更要特別觀察。

三是檢查各樓層的柱、樑、剪力牆及樓板：樑柱部分需觀察樑柱接合處、柱子頂端及底部，以及樑柱在門窗開口的部位。檢視剪力牆是否有接近45度、一道或多道裂縫或交叉裂縫，或是上下錯位、混凝土剝落、鋼筋外露等現象。

台灣建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，地震過後民眾可以檢查自己家裡的大柱及大樑，這種柱或樑通常是承受「剪力」的地方，因此如果這些地方出現45度的裂縫就要特別注意，表示房子的結構已經出現狀況，也許不是立即性的問題，但需要立即補強。

戴雲發也指出，不是自己家裡沒問題、大樓就百分之百安全，低樓層的1~2樓，也是地震後應該檢查的地方，戴雲發舉例，如台南「維冠金龍大樓」、花蓮「雲門翠堤大樓」，都是低樓層出狀況，導致坍塌或傾斜。