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7月議價率維持高點　爸爸進場撿便宜難度增

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▲▼ 建商推買房年終慶，優惠活動吸引各地買盤。（圖／各案場）

▲住展7月房市風向球各項指數走揚，唯議價率仍維持高點，此為示意圖。（圖／業者提供）

記者黃靖惠／綜合報導

今天是父親節，但爸爸們近期若想進房市撿便宜恐怕有難度，據《住展》雜誌最新公布7月房市風向球分數，北北桃三市況佳，不只推案量大增，就連單週來客數也破百組，推升成交組數激增，不過議價率仍維持高點，換句話說，代表最近賣方售價底限踩很硬，買方如果想買房子，難有太大的殺價空間。

代表北台灣新建案市況的住展房市風向球，7月總分數增加，且評斷的6大指標中，有4項是走揚，其中包含預售、成屋推案量，以及代表房市買氣來客組數、成交組數，只有廣告批數下降、議價率維持不變。

7月預售、新成屋案量激增，其中預售案量衝破7百億元，創今年單月推案量第二高，另新成屋戶數也衝破千戶，集中於新北及桃園兩地。

代表房市買氣興旺的來客數及成交組數指數，本月也上演大驚奇，連袂大幅度攀升，又以北北桃三都市況最好，案場單週來人組數超過百組，推升整體成交，另外不少大型指標案也陸續傳出完銷售。

至於買賣雙方議價率分數，仍舊維持在高標，分數與6月相同水位，對於想買房的爸爸恐怕不是件好消息，代表最近賣方售價底限踩很硬，買方如果想買房子，難有太大的殺價空間。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，何世昌認為，7月北台灣新建案市況確實令人驚豔與意外。然而，大部份熱銷的建案為預售案，自住客較青睞的成屋案銷售仍較疲軟，整體市場投資、置產的氛圍較濃。

其次，今年一般住宅市場雖然活絡，但豪宅市場成交量卻急縮，再加上接下來政、經局勢變化詭譎，7月風向球如射出一支穿雲箭，但是否能召集多頭兵馬來相見，或淪為曇花一現？結果殊難預料。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年一手新案市場銷售狀況，比前兩年已經算好很多，部分去化速度慢的新成屋也都降價銷售，而建商也看準主流產品是2、3房型物件，紛紛改推這類型產品，搶攻首購族、換屋族的市場。

關鍵字：住展雜誌房市風向球父親節買房預售案

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