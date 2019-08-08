ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

急出門...一見「迷宮鏈鎖」秒暈　她整死自己：每天上班都遲到

ETtoday房產雲

▲趕時間出門...一見「迷宮鏈鎖」秒暈　她整死自己：每天上班都遲到（圖／翻攝臉書爆笑公社）

▲破解完迷宮鏈鎖，想必出門也真的醒腦了！（圖／翻攝臉書爆笑公社）

網搜小組／劉維榛報導

想必租屋族或出遊住旅館，都會在門上看到防盜鍊條鎖扣，一般來說，只要往左一拉就可輕鬆解鎖，不過一名女網友分享「超狂迷宮鎖鍊」，笑稱「每天上班都遲到！」掀起近萬名網友噴笑。

一名女網友在臉書《爆笑公社》轉貼一張有趣照片，只見防盜鍊被扣在一個金色迷宮版上，家人若想要出門，可要先醒醒腦，瞪大著雙眼專注破關才行，原PO忍不住笑虧，「換了鎖以後，每天上班都遲到！」

這款益智兼防盜的迷宮鎖一PO出後，掀起近萬名網友實際演練一番，還發現有個超雷的bug，「最可怕的不是解鎖，可怕的是當你終於快到終點，卻發現鐵鍊不夠長」、「中間可以加個電流…過關門開時就可以拿獎品」、「把右邊螺絲拆掉比較快」、「這不只防小偷還整死自己」、「不是難不難，是出門時腦袋不一定清楚能在短時間解開阿XD」。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲趕時間出門...一見「迷宮鏈鎖」秒暈　她整死自己：每天上班都遲到（圖／翻攝臉書爆笑公社）

▲熱心網友幫解謎！（圖／翻攝臉書爆笑公社）

據悉，這是國外一間Art Lebedev工作室多年前創意設計，近日又被網友翻出瘋傳，網站上介紹，「門鏈護罩可幫保護住戶，以免被陌生人闖入」，至於網友所質疑的bug，業者也強調，「鏈條足夠長，可以到達迷宮的盡頭。」

關鍵字：迷宮鏈鎖防盜出門遲到

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4292

23歲辣媽甜曬「五代同堂」...叔公神側顏強勢歪樓　萬人震驚：這不科學

在晚生又少子化的年代，五代同堂的溫馨畫面實不多見。一名23歲辣媽昨晚就曬出合照，從年紀最大的太祖，到年紀最小的1歲10月大寶寶都在裡面；沒想到，叔公帥氣的側顏意外成焦點，不少人狂求正面照，直呼「叔公好..

3小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4291

回收嬤爬斜坡！暖男推一把　10年後長輩送「一句話+60萬」…公主女友氣炸

一名女網友討拍，今年打算跟男友步入禮堂，乾阿嬤得知後，霸氣拿出60萬元要給小倆口當結婚基金，然而男友認為打拚靠自己，「不靠別人」，因此婉拒長輩好意，怎料男友懂事的舉止，卻令原PO相當不滿，「唉…心裡覺..

3小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4291

影／彰化83歲伯深夜賣冰…她「怒買11碗」心超酸　結局讓網眼眶紅了：有洋蔥

「只是買個冰而已，怎麼這麼多洋蔥…」彰化一名女網友表示，她下班時與一名賣冰的阿伯聊天，這才知道對方年紀大還出來工作的心酸原因，當她決定將冰品全包，讓阿伯好好下班時，對方在離開時還不斷提醒說，「要騎慢點..

15小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4231

台網富豪之戰！土豪哥開戰「巴哈首富」嗆：錯了秒轉1.2億元當道歉

巴哈、PTT為台灣兩大知名論壇，許多網友都會在上面PO文分享、討論時事，日前一名網友表示，這兩大論壇都各有一名土豪級神人，分別是「巴哈場外叔叔」、「PTT金庸」，詢問網友哪位比較厲害，沒想到竟意外讓「..

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4290

影／開槓顏清標！館長直播放話「要跟標哥拚了」　網友一聽全嚇傻

「館長」陳之漢以言論火辣著名，不但開設健身房、當直播主還賣起雞胸肉等副業。他日前宣布，準備與大甲鎮瀾宮董事長顏清標槓上，「要跟標哥拚了！」讓網友看了紛紛捏了把冷汗。

20小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4290

台中妹哭傳美背圖「沒救了」　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音秒變關公

刺青千萬要選對師傅！台中一名妹子花了3萬5000元刺青，選了一幅觀音佛像，期待美背能被神佛庇佑，怎料下場超想哭，「感覺我的背沒救了！」大批網友一看成品後，忍不住笑虧「這是包公扮觀音吧！」

20小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4290

牛排賣65元！屏東街上超神價格網嚇壞「不敢吃」　在地人激讚...店家說話了

台式牛排館一份豬排55元、牛排65元，餐點有麵、有蛋，還附玉米濃湯和紅茶，這麼便宜的價格你敢嘗試嗎？就有網友在屏東街上直擊這間超狂店家，菜單上的價格讓人吃驚；不過許多在地人跳出來掛保證，便宜好吃沒話說..

20小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

她買大創發票收納神器　網喊買！

他帶助理住飯店…激情浴缸看光光

頂樓神秘提籃聳立　用途超狂曝光

女舍喇叭鎖特別高…她開門嚇壞　

冷氣省電關鍵在室外機　環保建築..

他想買板橋電梯4房！房仲勸：這..

妻賺12萬想買第4間房…他好猶..

英皇室鄰居房出租　一個月2.6..

全台最大空中泳池加持　高雄這豪..

從國產車賣到千萬房　7年級單親..

ETtoday房產雲

最新新聞more

她家裡沒房產！友人訝異：沒遇過..

出門一見迷宮鏈鎖…她怨上班遲到

西門49年老銀樓搬家　屈臣氏搶..

房客申請租金補貼　房東如何報稅..

違規巷弄牆淪嗆聲留言板　記者、..

13歲就買房！澳洲男孩成最年輕..

7月案場買氣旺　賣方說不讓就不..

他帶助理住飯店…激情浴缸看光光

震後3步驟自檢住家結構　「45..

全台最大空中泳池加持　高雄這豪..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366