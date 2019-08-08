急出門...一見「迷宮鏈鎖」秒暈　她整死自己：每天上班都遲到

▲破解完迷宮鏈鎖，想必出門也真的醒腦了！（圖／翻攝臉書爆笑公社）

網搜小組／劉維榛報導

想必租屋族或出遊住旅館，都會在門上看到防盜鍊條鎖扣，一般來說，只要往左一拉就可輕鬆解鎖，不過一名女網友分享「超狂迷宮鎖鍊」，笑稱「每天上班都遲到！」掀起近萬名網友噴笑。

一名女網友在臉書《爆笑公社》轉貼一張有趣照片，只見防盜鍊被扣在一個金色迷宮版上，家人若想要出門，可要先醒醒腦，瞪大著雙眼專注破關才行，原PO忍不住笑虧，「換了鎖以後，每天上班都遲到！」

這款益智兼防盜的迷宮鎖一PO出後，掀起近萬名網友實際演練一番，還發現有個超雷的bug，「最可怕的不是解鎖，可怕的是當你終於快到終點，卻發現鐵鍊不夠長」、「中間可以加個電流…過關門開時就可以拿獎品」、「把右邊螺絲拆掉比較快」、「這不只防小偷還整死自己」、「不是難不難，是出門時腦袋不一定清楚能在短時間解開阿XD」。

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▲熱心網友幫解謎！（圖／翻攝臉書爆笑公社）

據悉，這是國外一間Art Lebedev工作室多年前創意設計，近日又被網友翻出瘋傳，網站上介紹，「門鏈護罩可幫保護住戶，以免被陌生人闖入」，至於網友所質疑的bug，業者也強調，「鏈條足夠長，可以到達迷宮的盡頭。」