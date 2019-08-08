西門町49年銀樓搬家 屈臣氏進駐與康是美近身肉搏

▲屈臣氏在成都路展店與隔壁康是美打對台。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

西門町是北市目前最熱商圈，不僅國際觀光客必訪，且年輕人也愛相約到此，沿街店鋪可見國際連鎖品牌插旗，其中美妝藥妝店更是遍地開花，而近期實價登錄揭露，成都路上的「聖記珠寶」創始店開業49年，今年農曆年後悄悄撤離，遷移至長沙路二段上，而原店址在今年5月，以每月42萬元租給屈臣氏，與旁邊2間康是美打對台。

實價登錄揭露，鄰近捷運西門站6號出口、成都路上一間店面，今年5月用42萬元出租，面積76坪，換算每坪租金5479元。記者實際走訪後，目前被連鎖藥妝零售品牌「屈臣氏」租下，而該筆租賃金額是今年總租金次高。

▼屈臣氏在成都路展店與隔壁康是美打對台。（圖／記者黃靖惠攝）



而今年最高租金是藝人吳克群創立本土潮牌「DEBRAND」西門旗艦店原址，後來被運動用品PUMA旗艦店每月42.5萬元租下。

而屈臣氏現址的前身是「聖記珠寶」創始店，製作手工珠寶工廠起家業者，自1970年至今，開業長達49年，今年農曆年後撤離，改搬到長沙路二段。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，整體西門商圈店面租金每坪落在5000元左右，符合當地出租行情，值得注意的是，這類連鎖藥妝無懼目前消費市況走弱頻頻展店，像是松本清砸下天價60萬租金進駐行天宮商圈，而也屢傳寶雅以高價租金在新北市徐匯商圈、台中市公益路上展店，相較於他型中高價位消費產品，藥妝店具備隨手買、隨意逛的低價優勢，薄利多銷商機儼然成為如今零售業顯學。