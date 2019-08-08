停車也躲不掉「馬路三寶」？專家祭3原則　挑黃金平面車位

▲民眾挑選平面車位時要注意一些眉角，才不會買到NG平面車位。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

大家都知道平面車位比機械車位方便，價格也更高，但是平面車位也有好與不好的差別，房仲專家指出，民眾買車位前可以根據車位的樓層、位置、以及大小等條件判斷，並實際試停車位，才不會花了大錢但買到NG平面車位。

▲信義房屋灣區捷運店一級專員邱偉綸表示，同樣位置不同樓層的車位，價差落在10~20萬元不等。（圖／記者陳建宇攝）

要判斷平面車位的優劣，首先可以從樓層來看，信義房屋灣區捷運店一級專員邱偉綸表示，地下1樓因為進出速度快，屬於比較方便的樓層，因此車位價格會比地下2樓或3樓更高，同樣位置不同樓層的車位，價差落在10~20萬元不等，也就是說地下1樓的車位，會比地下2樓同樣位置的車位貴10~20萬元。

▲旁邊有柱子的車位上下車有空間，也是較佳的車位。（圖／記者陳建宇攝）

好的平面車位第2個重點就是位置，邱偉綸表示位置隨客人的喜好不同而有差異，通常靠近電梯的車位較搶手，另外在柱子邊的車位，因為前後有空間，上下車較方便，也是民眾比較喜歡的車位類型。

▲位於停車場最內側的車位進出要靠技術。（圖／記者陳建宇攝）

車位大小也是民眾選購平面車位時要注意的地方，邱偉綸指出，標準停車位的尺寸是長5.5公尺、寬2.5公尺，總面積加上車道持分約在8~12坪，但是若消費者買到的車位坪數在8坪以下，很可能就是民眾買了車位、又多負擔公設價格，等於被扒了兩層皮。

▲在車道進出、轉彎處的車位容易被其他車碰撞，風險較高。（圖／記者陳建宇攝）

而有一些NG車位消費者最好不要碰，其中之一就是位於停車場最內側靠牆邊的車位，邱偉綸表示，這種車位因為缺乏迴轉空間，停車難度較高，而且靠牆也不容易上下車。另外，位於車道進出位置的車位，因為有被「三寶」碰撞的風險，如果有其他選擇盡量先挑其他車位較保險。