ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

停車也躲不掉「馬路三寶」？專家祭3原則　挑黃金平面車位

ETtoday房產雲

▲▼挑選平面車位。（圖／記者陳建宇攝）

▲民眾挑選平面車位時要注意一些眉角，才不會買到NG平面車位。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

大家都知道平面車位比機械車位方便，價格也更高，但是平面車位也有好與不好的差別，房仲專家指出，民眾買車位前可以根據車位的樓層、位置、以及大小等條件判斷，並實際試停車位，才不會花了大錢但買到NG平面車位。

▲▼挑選平面車位。（圖／記者陳建宇攝）

▲信義房屋灣區捷運店一級專員邱偉綸表示，同樣位置不同樓層的車位，價差落在10~20萬元不等。（圖／記者陳建宇攝）

要判斷平面車位的優劣，首先可以從樓層來看，信義房屋灣區捷運店一級專員邱偉綸表示，地下1樓因為進出速度快，屬於比較方便的樓層，因此車位價格會比地下2樓或3樓更高，同樣位置不同樓層的車位，價差落在10~20萬元不等，也就是說地下1樓的車位，會比地下2樓同樣位置的車位貴10~20萬元。

▲▼挑選平面車位。（圖／記者陳建宇攝）

▲旁邊有柱子的車位上下車有空間，也是較佳的車位。（圖／記者陳建宇攝）

好的平面車位第2個重點就是位置，邱偉綸表示位置隨客人的喜好不同而有差異，通常靠近電梯的車位較搶手，另外在柱子邊的車位，因為前後有空間，上下車較方便，也是民眾比較喜歡的車位類型。

▲▼挑選平面車位。（圖／記者陳建宇攝）

▲位於停車場最內側的車位進出要靠技術。（圖／記者陳建宇攝）

車位大小也是民眾選購平面車位時要注意的地方，邱偉綸指出，標準停車位的尺寸是長5.5公尺、寬2.5公尺，總面積加上車道持分約在8~12坪，但是若消費者買到的車位坪數在8坪以下，很可能就是民眾買了車位、又多負擔公設價格，等於被扒了兩層皮。

▲▼挑選平面車位。（圖／記者陳建宇攝）

▲在車道進出、轉彎處的車位容易被其他車碰撞，風險較高。（圖／記者陳建宇攝）

而有一些NG車位消費者最好不要碰，其中之一就是位於停車場最內側靠牆邊的車位，邱偉綸表示，這種車位因為缺乏迴轉空間，停車難度較高，而且靠牆也不容易上下車。另外，位於車道進出位置的車位，因為有被「三寶」碰撞的風險，如果有其他選擇盡量先挑其他車位較保險。

關鍵字：平面車位樓層位置車位大小信義房屋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

她買大創發票收納神器　網喊買！

他帶助理住飯店…激情浴缸看光光

頂樓神秘提籃聳立　用途超狂曝光

女舍喇叭鎖特別高…她開門嚇壞　

她家裡沒房產！友人訝異：沒遇過..

冷氣省電關鍵在室外機　環保建築..

冰箱挖出「一碗蜜地瓜」前世身分..

他想買板橋電梯4房！房仲勸：這..

妻賺12萬想買第4間房…他好猶..

出門一見迷宮鏈鎖…她怨上班遲到

ETtoday房產雲

最新新聞more

小鮮肉維修Man炸…人妻冏嗑香..

信義房屋親子遊樂園　揪老爸過父..

亞馬遜年捧4千萬　進駐「南山廣..

挑平面車位　專家祭「躲三寶」方..

紅鼻子醫生闢「歡樂門診」　除孩..

她家裡沒房產！友人訝異：沒遇過..

出門一見迷宮鏈鎖…她怨上班遲到

西門49年老銀樓搬家　屈臣氏搶..

房客申請租金補貼　房東如何報稅..

違規巷弄牆淪嗆聲留言板　記者、..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366