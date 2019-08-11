只是低總價還不夠！高市首購宅自備只要50萬　存薪20個月能買房　

▲興富發建設預售案「文化潤隆」全案共397戶，已賣出超過360戶。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

房子要想賣得好，區段位置絕對是重點，興富發建設的預售案「文化潤隆」就佔有相當好的地理位置，附近有8所學校、3個藝文生活圈以及高速公路交流道，去年11月底進場銷售已賣出超過360戶。

「文化潤隆」基地1455坪，規劃23~38坪的2~3房，每坪24萬元起。全案包含377戶住家以及20戶透天店住，專案副理黃江榮表示，該案目前已銷售9成約360戶。

▲「文化潤隆」基地正臨三多路及福德路，預計2020年底完工。（圖／記者陳建宇攝）

「文化潤隆」最大特色就是區段條件，黃江榮表示，該案車程5分鐘可到高雄市文化中心、車程3分鐘能到衛武營，鄰近還有9.3萬坪的高雄機廠開發案，將成為下一個駁二，因此周邊等於有3大藝文中心。另外，從基地到中山高中正路交流道只要7分鐘車程，交通也非常便利。

該案周邊生活機能也非常豐富，包括三多二路的商店街、英明黃昏市場、三和早市、光華夜市等，採買或外食都很方便。基地附近有高達8所學校，屬於文教區段。

▲衛浴採用日本INAX免治馬桶。（圖／記者陳建宇攝）

「文化潤隆」是高雄厝綠建築，也有多項休閒設施，包括挑高7米的大廳、Lounge Bar、媽媽教室、閱覽室、25米泳池等，頂樓還有KTV包廂、棋藝室、電影院等。

▲「文化潤隆」目前也推出優惠方案，最低只要自備50萬元就能入手2房。（圖／記者陳建宇攝）

該案目前也提供優惠方案，購屋民眾只要準備10%的自備款，另外10%可向興富發建設，申請2年24期的無息貸款，搭配銀行貸款80%。若以該案2房廣告戶498萬元計算，民眾只要自備不到50萬元就能入手。