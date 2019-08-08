影／小丑、魔術師扮紅鼻子醫生　「歡樂門診」消除孩童看病恐懼

記者張菱育／台北報導

今天是一年一度的父親節，台大兒童醫院、信義公益基金會、紅鼻子關懷小丑協會，推出「歡樂門診」，以扮演小丑醫生和魔術師搭配信義志工的方式，讓孩童改變對看病的恐懼感，透過各項遊戲節目，讓孩童暫時忘記病痛，且親手製作父親節禮物給爸爸。

▲信義公益基金會辦理「歡樂門診」，讓孩童改變對看病的恐懼感。（圖／記者屠惠剛攝）

信義公益基金會為第二年辦理「歡樂門診」，透過寓教於樂的方式，吸引孩童參與「小丑診間」、「神奇診間」和「溫馨藥局」等各項遊戲節目，改變孩童對看病的負面觀，並且將歡樂帶進醫院，讓孩童重新找到面對病痛的力量。

信義公益基金會董事長林信和表示，「很高興讓我們有機會得以贊助此公益活動，為了解決孩子對看醫生的恐懼感，我們一同提供了一個溫馨的場所，並請邀請紅鼻子醫生，和孩童們一起互動、製造歡樂，形成一個另類的『歡樂門診』，就有家中有重症孩童的家長，常常帶著孩子進出醫院，孩子都漸漸失去笑容，但是自從舉辦了『歡樂門診』，孩子終於笑開懷，也讓家長鬆了一口氣。」

▲信義公益基金會董事長林信和（右1）。（圖／記者屠惠剛攝）

過往每一場紅鼻子醫生的活動都可以見到信義志工的身影，今年志工甚至擴編至30人，又以被選拔為「信義君子」的楷模員工為主要班底，林信和說「信義志工不只是陪伴孩童而已，還事前特別準備摺造型氣球、學變魔術等，讓志工們工作之餘可以來服務社會，盡一份心力。」

信義公益基金會長期支持「紅鼻子醫生計畫」，除了每年邀請紅鼻子醫生舉辦活動外，紅鼻子醫生也長期進駐病房，連結更多資源為孩子提供心靈良藥，為這世界不起眼的角落，創造不可思議的歡樂與回憶。