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影／小丑、魔術師扮紅鼻子醫生　「歡樂門診」消除孩童看病恐懼

ETtoday房產雲

記者張菱育／台北報導

今天是一年一度的父親節，台大兒童醫院、信義公益基金會、紅鼻子關懷小丑協會，推出「歡樂門診」，以扮演小丑醫生和魔術師搭配信義志工的方式，讓孩童改變對看病的恐懼感，透過各項遊戲節目，讓孩童暫時忘記病痛，且親手製作父親節禮物給爸爸。

▲▼信義公益基金會「紅鼻子醫生計畫」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲信義公益基金會辦理「歡樂門診」，讓孩童改變對看病的恐懼感。（圖／記者屠惠剛攝）

信義公益基金會為第二年辦理「歡樂門診」，透過寓教於樂的方式，吸引孩童參與「小丑診間」、「神奇診間」和「溫馨藥局」等各項遊戲節目，改變孩童對看病的負面觀，並且將歡樂帶進醫院，讓孩童重新找到面對病痛的力量。

信義公益基金會董事長林信和表示，「很高興讓我們有機會得以贊助此公益活動，為了解決孩子對看醫生的恐懼感，我們一同提供了一個溫馨的場所，並請邀請紅鼻子醫生，和孩童們一起互動、製造歡樂，形成一個另類的『歡樂門診』，就有家中有重症孩童的家長，常常帶著孩子進出醫院，孩子都漸漸失去笑容，但是自從舉辦了『歡樂門診』，孩子終於笑開懷，也讓家長鬆了一口氣。」

▲▼信義公益基金會「紅鼻子醫生計畫」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲信義公益基金會董事長林信和（右1）。（圖／記者屠惠剛攝）

過往每一場紅鼻子醫生的活動都可以見到信義志工的身影，今年志工甚至擴編至30人，又以被選拔為「信義君子」的楷模員工為主要班底，林信和說「信義志工不只是陪伴孩童而已，還事前特別準備摺造型氣球、學變魔術等，讓志工們工作之餘可以來服務社會，盡一份心力。」

信義公益基金會長期支持「紅鼻子醫生計畫」，除了每年邀請紅鼻子醫生舉辦活動外，紅鼻子醫生也長期進駐病房，連結更多資源為孩子提供心靈良藥，為這世界不起眼的角落，創造不可思議的歡樂與回憶。

關鍵字：信義公益基金會台大兒童醫院紅鼻子關懷小丑協會歡樂門診父親節志工

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