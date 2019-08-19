日本第一不眠街！歌舞伎町看準東奧觀光潮　新建「娛樂大樓」享受夜晚樂趣

記者林瑩真／編譯

日本東京都新宿區的歌舞伎町被譽為全日本首屈一指的「娛樂街」，同時也有「不眠之街」之稱。如今，將於新宿TOKYU MILANO的位置重新建造一棟大樓，內含酒店及電影院等娛樂設施，又為娛樂重地增添一筆。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，東京急行電鐵公司公布新建案，將在新宿TOKYU MILANO的位置上進行再開發，建設的大樓預計高225公尺，地上48層、地下5層一共53層，並預計2022年的8月完工。

該大樓將內含專門提供給外國遊客入住的酒店，以及可以容納1500人的音樂廳、劇場、電影院等遊樂設施，預計建造成複合式大樓。雖然目前尚無大眾交通工具的規畫，但預計會安排從成田機場、羽田機場的高速巴士。

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報導指出，其實新宿TOKYU MILANO舊址就曾建造能夠容納大型電影院的複合式大樓，如今則是進行再開發，希望能將新大樓作為2020年東京奧林匹克運動會吸引外國遊客的核心娛樂設施。

東京急行電鐵的開發事業部科長田島邦晃表示，東京很常被說缺少讓外國旅客夜晚能夠享受的觀光娛樂設施，現在會好好的傳達娛樂消息，希望讓外國遊客們都能進入歌舞伎町的娛樂世界。