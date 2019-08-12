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舊報紙洩買屋血淚！20年前大安區豪宅免千萬　網友哭算房貸今昔差5倍

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▲▼北市老建物行情回顧_亞洲仁愛社區。（圖／記者葉南州攝）

▲北市大安區仁愛路房價已今非昔比。（圖／記者葉南州攝）

記者張菱育／台北報導

一名男網友翻開舊報紙的售屋廣告，赫然發現20 年前北市大安區仁愛路的30坪住辦大樓，僅990萬元，他換算每個月的還款貸款，過去頂多一個月還4萬多元，但是隨著房價連年飆漲，現在要買同路段的房子，現在每個月房貸則要24多萬元，等於是比過去多付出的5倍左右，才能買房，原PO大嘆，「這是甚麼苦民所苦的政策概念？」

該名網友在臉書社團《房子賠售就是爽》PO文表示，「20幾年前房貸利率8%，看似很高，但是依照房價比例我算了一下，以台北市仁愛路為例，一間房子700萬元、貸款500萬元，本利一個月償還41822元，房價漲至今天一間7000萬元，自備2000萬元、貸款5000萬元，利率1.7%，一個月償還金額245899元，這是甚麼樣的一個苦民所苦的政策概念？」

▲▼20年前的報紙廣告，仁愛路住辦大樓僅990萬元，網友紛紛回算20年前的物價和薪資水準。（圖／翻攝自臉書《房子賠售就是爽》）

▲20年前的報紙廣告，仁愛路住辦大樓僅990萬元。（圖／翻攝自臉書《房子賠售就是爽》）

該網友還表示，「我第一個工作在錄影帶店上班，30年前的月薪3萬元，加上全勤還可再加2000元。」

其他網友紛紛表示，「20年前薪水隨便也2萬元，付貸款41822元也只是2倍的薪水，而現在貸款要付快25萬元，誰能有12萬元的月薪…更何況還要有2000萬元的自備款」、「25年前老爸的薪水4.5萬元，加上老媽的薪水，10年差不多可以還完一間房子，那時的物價一碗陽春麵15~20元，現在…」、「銀行利率現在一口氣升到8%，應該沒多久就開始法拍或者一間500萬元在賣了。」

▲▼20年前的報紙廣告，仁愛路住辦大樓僅990萬元，網友紛紛回算20年前的物價和薪資水準。（圖／翻攝自臉書《房子賠售就是爽》）

▲網友紛紛回算20年前的物價和薪資水準。（圖／翻攝自臉書《房子賠售就是爽》

東森房屋忠孝敦南加盟店東周榮義指出，仁愛路四段的「亞洲仁愛」華廈，20年前的房價雖然僅990萬元左右，但是當時正確的房貸利率，是高達12~18%，以貸款8成試算，每個月房貸就要繳約92700元；但若是以現在「亞洲仁愛」，同樣產品總價約2550萬元計算，貸款8成、房貸利率1.6%，每月房貸約為99000元，所以其實現在與20年前每個月要繳的房貸，其實相差無幾。

周榮義說，20年前房貸利率高，每個月繳的利息就很可觀，後來隨著銀行利率持續下修，導致房價跟著飆漲，換算起來，現在的房價與當時的利率及薪資水準，並不會比較貴。

關鍵字：臉書大安區仁愛路貸款利率東森房屋

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