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跟蝸牛族說掰掰！半桶金輕鬆入主新東區生活圈　萬頃綠意圍繞回家就像在度假

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跟蝸牛族說掰掰！半桶金輕鬆入主新東區生活圈　萬頃綠意圍繞回家就像在度假（圖／翻攝自影音）

▲想在大台北地區有個容身之處不一定要當蝸牛族，只要50萬起，輕鬆入主莊園當一家之主。（影／ETtoday，圖／翻攝自影片）

房產中心／綜合報導

台北居大不易，想在大台北地區有個容身之處，只能成為蝸牛族，搬來搬去不打緊，屋況、房東、鄰居都充滿不確定性才惱人，租到的房子屋齡太老、屋況不佳，三天兩頭漏水、壁癌難以根治，房子不是自己的不想花錢幫別人整修，房東又拖拖拉拉，生活品質大打折扣。最怕的就是遇到二房東，隨時可能要包袱款款離開，沒有保障的生活讓租屋族提心吊膽……，其實，要晉升有房族比你想得更容易！只要自備50萬起就能入主新東區生活圈，還能享有千坪森林花園，買房比租房還划算，是時候跟蝸牛族說掰掰。

▲▼興富發莊園。（圖／業者提供）

▲房子不是自己的，屋況不佳會影響生活品質，又不想花錢幫別人整修房子，租屋族辛苦誰人知。

▲▼興富發莊園。（圖／業者提供）

▲如果遇到二房東可能隨時要搬家，生活沒保障，天天提心吊膽真的心好累。

想在台北成家，無非是因為首都生活圈以及就學就業的需求，希望交通越方便越好，但是又不想處在都市喧囂的中心點，台北市中心商圈漸趨飽和，南軟、汐科園區成為大台北地區的新寵，中信總部、南港展覽館、Citylink商圈滿足就業、民生需求，「興富發莊園」位於汐止、南港交界的東勢街，緊鄰南港生活圈，交通網絡密集且便利，到捷運站只要車程8分鐘、環東大道10分鐘即可抵南軟、內科、汐科三大園區，抵達信義計畫區跟東區也超乎想像地快速，無論通勤、休閒都輕鬆方便。

▲▼興富發莊園。（圖／業者提供）

▲小家庭也買得起，50萬起入主南港生活圈，享受三千多坪的莊園。

▲▼興富發莊園。（圖／業者提供）

▲不只交通便利，環境清幽，還能跟中研院博士當鄰居。

「興富發莊園」擁3,700坪大基地，主打「低密度」、「低分貝」，全案樓高地上僅6層樓，沒有傳統公寓或大樓的緊迫感，坪數為25～40坪，萬頃森林當鄰居，登山步道跟公園只有幾步之遙，受夠都市內的吵雜，周末帶家人在綠意環繞的公園散步，釋放一整週的疲憊，就算整天待在家也不會無趣，一開窗就是美景，聆聽蟲鳴鳥叫、呼吸綠樹清新的氣息，享受芬多精洗禮，大自然就是無價的景觀，天天回家都像在度假。

▲▼興富發莊園。（圖／業者提供）

▲興富發莊園屋內設計簡單有質感，裝潢品味高雅。

莊園外觀時尚簡約，質感高雅，大廳為精品飯店風格，莊園內有廣場、綠街，還有4大主題會館，可以邀親朋好友一同歡唱的視聽室、鍛鍊身體跟心靈的健身房、有豐富讀物的閱覽廳、親子同樂共享天倫的遊戲室……超全面、多功能的設施，滿足迎賓、休閒、社交、親子、白髮族需求，為慢活宜居的居住環境，周邊除了有許多知名社區，還與中研院別墅區為鄰，位於雙語學區讓孩子的語言教育從小紮根。

▲▼興富發莊園。（圖／業者提供）

▲丟掉蝸牛殼只要半桶金，這麼超值的幸福生活，現在就可以擁有。

小家庭在台北市租屋每月租金、水電瓦斯花費不容小覷，換得的空間與生活品質卻不成正比，興富發莊園坪數約25～40坪，清爽簡潔的室內設計與富品味的裝潢風格，格局寬敞明亮，大面窗戶隨時可欣賞窗外景致，廚房空間設計中島實用又美觀、室內收納規劃得宜，適合小家庭的生活，只要半桶金就能擁有這麼超值的幸福感，台北居，對上班族來說不再是遙不可及的夢想，丟掉蝸牛殼享受高品質莊園生活，你也可以。
（實際付款方式依雙方買賣契約約定為準）


興富發莊園︱基本資料
興富發莊園粉絲團>>>
興富發莊園官網>>>
基地位置：新北市汐止區東勢街201巷1號
基地規模：3700坪
戶數規劃：246戶
產品規劃：2-4房，28-40坪
樓層規劃：5F/B4F、6F/B3F
公 設 比：約34.8%
投資建設：興富發建設/潤隆建設
建築設計：梁正芳建築師事務所
企劃代銷：政安廣告
連絡電話：02-2880-6888
 

關鍵字：房產買房租屋族台北蝸牛族南港生活圈綠意

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