全校僅23名學生...斑駁圍牆、破損操場　全靠他們幫忙重見新貌

▲信義志工們和小朋友，一起用油漆彩繪原本斑駁的圍牆。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／綜合報導

已經創校達62年的中興國小，位於雲林縣水林鄉，近年少子化問題嚴重，學生人數銳減，目前僅有23位小朋友，因此在維護校園環境上，人手嚴重不足，急需外界伸出援手幫忙。日前信義房屋台中區的70多位志工抵達校園，分工合作幫助學校修整破損的操場，並和小朋友一起揮下畫筆，用油漆彩繪原本斑駁的圍牆，幫助學校重新煥然一新。

中興國小是雲林最南端的偏鄉小學，前年剛歡慶60週年校慶，有千位校友返校同歡，連中華電信董事長鄭優也是校友之一。

中興國小校長吳忠勇談到，6年前到校服務的時候還有61位小朋友，到今年僅剩23位，少子化問題非常嚴重，因此原本由全校師生一起維護的校園，也因人力短缺的關係，許多工作都缺乏人手，尤其操場又經過颱風摧殘，增加許多破損的地方，很高興信義志工幫忙校園環境的恢復。

信義房屋志工已是第2次造訪中興國小，信義房屋文心中清店經理邱冠達表示，看到小朋友在這邊跑步，但是操場坑坑洞洞，很容易跌倒，所以來清除操場上的障礙物，恢復操場的平整。當天除了環境的復原外，也全校總動員，小朋友和志工一起拿起畫筆，替舊有的圍牆重新拉皮，幫斑駁髒汙的牆面彩繪上美麗的圖畫與色彩。

信義房屋科博中港店經理蔡侑臻說，自己也是第一次動手刷油漆，很高興可以來做這樣有意義的事情。

吳忠勇表示，志工們非常熱心，很自然的跟小朋友互動，就像是親人一樣，經過一下午的作業，整個環境已經恢復得非常好，很感謝這些大朋友和小朋友一起攜手讓校園重現美麗，也幫助在地小校解決人力問題的困境，讓偏鄉孩子擁有一個更好的學習環境。