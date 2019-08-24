ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房屋外牆畫「眨眼吐舌」表情符號　遭鄰居告上法院：害我不敢開窗簾

ETtoday房產雲

▲▼加州曼哈頓沙灘emoji彩繪屋。（圖／翻攝自Instagram／thegoneman）

▲加州曼哈頓沙灘的表情符號彩繪屋。（圖／翻攝自Instagram／thegoneman）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州洛杉磯知名的曼哈頓海灘（Manhattan Beach）旁，出現一棟外牆是粉紅色，且畫有大大黃色的表情符號（Emoji），乍看之下還以為是當地新的裝置藝術，殊不知這面塗鴉可是造成了鄰居間的戰爭。

屋主基徳（Kathryn Kidd）表示，當初選擇在房屋外牆畫上大大的表情符號，是希望每個看見他的人都可以非常快樂，「我不想讓每個人都很沮喪、悲觀，永遠都在忙不屬於自己的事，我希望能夠傳達一個快樂的訊息。」沒想到他的鄰居韋蘭德（Susan Wieland）卻認為，這兩個表情符號是為了要「報復」他，因此一狀告上法院。

原來就在今年初，韋蘭德向政府舉報基徳違法將房屋放上Airbnb平台非法出租，讓基徳遭到政府罰款4000美元（約台幣12萬5240萬元）。韋蘭德說，這兩個又大又醜的塗鴉，每天睜著大眼睛盯著他的房子看，「自從這兩個圖案出現後，我再也沒有拉開過窗簾，因為他們的樣子就像在嘲笑我。」

《衛報》指出，這個吐舌頭、眨眼睛的表情符號已經造成許多法律糾紛，在許多場合中，有些人會覺得被這個符號冒犯，先前在澳洲才有一名男子傳了這個圖案給女子，讓女子覺得「伸出舌頭」的樣子形同性騷擾，因而將男子告上法院。

關鍵字：表情符號Emoji塗鴉北美要聞

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

記得先預約！桃園金蘭醬油博物館　還有季節限定口味霜淇淋

園區入口處，擺放重量級的巨型醬油好吸睛，不少旅人都來這玩拍這罐巨人喝的大醬油，參觀金蘭醬油博物館，需事前電話預約，來訪金蘭醬油博物館，能參與導覽活動，跟著導覽員走進廠房，了解醬油製程的小知識，還可以玩拍古早味懷舊風的趣味場景，別忘了一定要品嚐季節限定的醬油霜淇淋唷！

4分鐘前

只要130元！三重人氣平價牛排、雞腿排　還有玉米濃湯無限喝

免費暢飲的玉米濃湯，不因免費而便宜行事，每一口稀里呼嚕都能感受到蛋花像是小魚在嘴裡悠遊，不馬虎的週邊延伸到冰紅茶，那紅茶可以說是黃金比例，是我難得很願意續杯的恰到好處。這是傳統紅茶也就是「咖啡紅茶（決明子＋紅茶）」，除了甜度剛好，重點是不會有「水」味！

2小時前

甜爆了！這5大星座「唱反調＝超級愛你啦」…你家調皮baby上榜沒？

有些人就是喜歡在嘴上佔便宜、唱反調，或是嘴硬、就是不喜歡用比較一般的方式去表達自己的愛意，反而喜歡用比較逆向思考的方法來表現愛，也有些是因為不愛把話講明講直怕會傷到對方，只好用唱反調的方式去迂迴表達自己的想法，但其實在內心深處的想法卻是充滿了愛意，嘴上的表現卻是完全不落下風，全然的刀子嘴豆腐心，哪些星座容易是這樣談戀愛呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

14小時前

台中第二市場必吃麵店！麻醬麵醬料隨你加、綜合羹麵有4種料

在台中最為觀光客所知的傳統市場應該算是中區的第二市場了吧！不管是嵐肉燥、山河魯肉飯、立偉麵食、王記蘿蔔糕天天生意都很好，特別是立偉我很愛吃，可是每次用餐時間都沒位置，夏天市場裡又悶熱，還好在太原路這邊也開了一家【立偉麻醬館麵食 太原店】，就方便許多啦！

19小時前

抹茶千層超濃郁！隱身員林國宅咖啡館　綿密拿鐵一喝就愛上

All In Coffee 彰化員林國宅內的小咖啡館，這是妮妮一位咖啡嗜癮者朋友強力推薦的好店，尤其剛喝完另一家的咖啡，更能感受出All In Coffee真的是家真的賣好喝咖啡的店，而不是靠裝潢引客而已，值得愛喝咖啡的人來。

21小時前

龍蝦+海膽醬超銷魂！台中人氣日式料理　還有明蝦焗烤米比薩

這次三天兩夜台中小旅行太充實，短暫的旅行卻有滿滿的回憶啊～真的是住好吃好，身為住在台北很久的人，真的有點想移居台中，只是工作機會跟台北還是有點落差。

8/23 12:00

打造天空動物園！新竹國際風箏節8/24登場　還有夜光表演

今年新竹國際風箏節以動物為主題，將於8月24日、25日在新竹漁港舉辦，為南寮打造天空上的動物園。新竹市政府連續3年在風箏賽場舉辦國際風箏節，前2年吸引了超過15萬人次參與，今年再度邀請來自國內外8個國家、超過20個風箏團隊前來參加，響應市民最喜愛的動物園將在年底開放。

8/23 11:00

炒烏龍Q彈、料多！台南巷弄內文青咖啡店　必點超夯咖哩飯

厝珈琲，這家咖啡店的咖哩飯近期很熱門耶～也是近期台南新開的咖啡店，結果太晚去了咖哩飯完售！還好我有先打電話過去詢問，當天還有販售另一款餐點烏龍麵，馬上帶著妹妹前往。

8/23 10:00

比臉還大！高雄超狂脆皮蔥油餅　越嚼越香、加胡椒粉更夠味

喜歡吃蔥油餅的我們，喜歡到處找尋好吃的蔥油餅，上次在台南花園夜市 看到像炸蛋蔥油餅的餅皮讓人心動，後來我們在鳳山的新富路口愛國超市前，看到有家經營多年的北平李老爹蔥油餅小攤子，立馬停車來品嚐一番。

8/22 17:00

每月只開放10天！中壢隱藏版甜點店　必點招牌胖胖費南雪

有愛吃的朋友真的很幸福，友人好不容易搶到Byby_husband的甜點內用時段，趕緊約我一起來吃這特別的甜點店，一個月僅開放約10天的時段，是間相當神祕且低調的甜點店，想吃真的要搶才能訂到內用時段，不過平常想吃的話也可以訂自取甜點，一切都是以Byby_husband的FB粉絲頁規則為主呦～

8/22 15:00

老屋大翻身！危老改建舊屋變黃金｜20190529雲端最有錢ep32｜老屋 房產｜田大全 胡偉良 戴錫欽

讀者迴響

熱門新聞

她請師傅修租屋處冰箱　噴掉95..

用除溼機or電風扇吹乾浴室？網..

變頻冷氣連開最省？技師打臉：賠..

爸媽要求買房！他無奈：免費讓2..

新買4樓透天整棟淹水！他聽到雨..

頂樓神秘提籃聳立　用途超狂曝光

房仲催簽約　日籍夫妻衰買海砂屋..

沒看到冷氣水排出！她1句嗆爆客..

要租有管理員嗎？網推這2點：超..

台男問買貴冷氣有價值？洗冷氣師..

ETtoday房產雲

最新新聞more

媽驚見「2塊菜燕」　她一看羞紅

漏了2動作！「點交沒衛浴」：已..

房屋外牆畫表情符號　鄰居怒提告

房仲深入社區這樣做　助八德髒臭..

浴廁濕滑無可奈何？居家達人祭四..

泰雅部落推「共享廚房」　盼創深..

爸媽要求買房！他無奈：免費讓2..

中信房屋拚店　張世宗要讓店東夥..

裝修前「公領域機能」一次看！

房仲催簽約　日籍夫妻衰買海砂屋..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366