房屋外牆畫「眨眼吐舌」表情符號　遭鄰居告上法院：害我不敢開窗簾

▲加州曼哈頓沙灘的表情符號彩繪屋。（圖／翻攝自Instagram／thegoneman）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州洛杉磯知名的曼哈頓海灘（Manhattan Beach）旁，出現一棟外牆是粉紅色，且畫有大大黃色的表情符號（Emoji），乍看之下還以為是當地新的裝置藝術，殊不知這面塗鴉可是造成了鄰居間的戰爭。

屋主基徳（Kathryn Kidd）表示，當初選擇在房屋外牆畫上大大的表情符號，是希望每個看見他的人都可以非常快樂，「我不想讓每個人都很沮喪、悲觀，永遠都在忙不屬於自己的事，我希望能夠傳達一個快樂的訊息。」沒想到他的鄰居韋蘭德（Susan Wieland）卻認為，這兩個表情符號是為了要「報復」他，因此一狀告上法院。

原來就在今年初，韋蘭德向政府舉報基徳違法將房屋放上Airbnb平台非法出租，讓基徳遭到政府罰款4000美元（約台幣12萬5240萬元）。韋蘭德說，這兩個又大又醜的塗鴉，每天睜著大眼睛盯著他的房子看，「自從這兩個圖案出現後，我再也沒有拉開過窗簾，因為他們的樣子就像在嘲笑我。」

《衛報》指出，這個吐舌頭、眨眼睛的表情符號已經造成許多法律糾紛，在許多場合中，有些人會覺得被這個符號冒犯，先前在澳洲才有一名男子傳了這個圖案給女子，讓女子覺得「伸出舌頭」的樣子形同性騷擾，因而將男子告上法院。