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跟單身宅說bye！贊恩開價3億　出售與吉吉哈蒂德紐約愛巢　

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▲▼贊恩出售紐約單身宅。（圖／翻攝自StreetEasy）

▲贊恩出售紐約單身宅。（圖／翻攝自StreetEasy）

記者張方瑀／綜合報導

前一世代（One Direction）成員贊恩（Zayn Malik）和超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）分手後，決定以1080萬美元（約台幣3億3814萬元）的價格，買掉才入手一年、位在紐約曼哈頓精華地段的「單身宅」。據傳這間房子距離吉吉哈蒂德的住家只有幾個街區，附近居民常常看到他們來回在兩間房子之間。

▲▼贊恩出售紐約單身宅。（圖／翻攝自StreetEasy）

▲天花板挑高1.8公尺。（圖／翻攝自StreetEasy）

根據《每日郵報》指出，這間位在紐約曼哈頓一棟19世紀絲綢工廠頂樓的高級公寓，大小約98坪，擁有挑高1.8公尺的天花板，還有四間臥室與四間廁所。從窗外就能看到整個曼哈頓市景，甚至在屋頂還擁有市區少見，約26坪大的私人露臺，可以盡情在上面開派對，一邊享受曼哈頓的都市景致。

▲▼贊恩出售紐約單身宅。（圖／翻攝自StreetEasy）

▲超大露臺可以盡情開派對。（圖／翻攝自StreetEasy）

▲▼贊恩出售紐約單身宅。（圖／翻攝自StreetEasy）

▲▼超大廚房與更衣室。（圖／翻攝自StreetEasy）

▲▼贊恩出售紐約單身宅。（圖／翻攝自StreetEasy）

除此之外，繼承了母親好手藝的贊恩，更在房內打造了超大開放式廚房，能夠讓他盡情地大展身手。儘管這間高級住宅還未配有加熱式地板，但兩個超大更衣室絕對能補足這方面的不足。

手上擁有好幾處房產的贊恩，似乎有意在分手後好好清理一番。《每日郵報》報導，贊恩也準備售出在洛杉磯高級社區貝萊爾（Bel Air Community）的一間房產，甚至在上個月以310萬美元（約台幣9706萬元）的價格，低價掛牌出售。

▼贊恩與吉吉哈蒂德在2018年分手。（圖／翻攝自IG／贊恩、吉吉哈蒂德）

▲贊恩、吉吉哈蒂德。（圖／翻攝自IG／贊恩、吉吉哈蒂德）

關鍵字：Zayn MalikGigi Hadid紐約曼哈頓豪宅北美要聞

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