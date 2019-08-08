網路壞了！「小哥哥」維修一蹲Man炸 人妻邊剝香蕉邊吃…羞：會不會有誤會

▲「小哥哥」維修背影Man炸！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

吃香蕉有益健康，不過挑在錯的場合來品嚐，可就尷尬了！一名人妻透露，近日網路壞掉，找業者來家裡維修，豈料派出的員工是位「小哥哥」，蹲下去的背影整個MAN炸。而原PO心血來潮，竟在後方啃香蕉，笑問「（他）應該不會誤會什麼吧？」

這名女網友在臉書《爆廢公社公開版》曬一張引人遐想的有趣照片，日前家裡網路黑盒子壞了，打電話給客服求救，事後寬頻業者派人來家裡維修，結果對方是一位「人品爆棚」的小哥哥，帥到爆炸的背影照，讓原PO用欣賞小鮮肉的角度「看好看滿！」

只見對方蹲在電視前，專注診斷出包原因，恰好當下，原PO突然閃過一個念頭想吃香蕉，接著一邊剝皮一邊爽嗑，尷尬的情景令人小鹿亂撞，她忍不住自嘲「我卻在他面前吃香蕉，應該不會誤會什麼吧？」

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▲網友笑歪樓！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

這張讓人想入非非的照片曝光後，掀起一大票網友歪樓噴笑，「會不會搶過來，告訴你怎麼吃法？」、「如果妳穿睡衣的話…」、「不請他吃一根嗎？」、「你們二個猛漢，蕉流一下吧」、「切片吃，他絕對會微笑的」、「吃芭樂、吃蘋果、吃榴槤不好，一定要這個時候吃香蕉嗎？」、「他會說他有帶～（誤）」、「SOD都是這樣演的」。