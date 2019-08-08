ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

網路壞了！「小哥哥」維修一蹲Man炸 人妻邊剝香蕉邊吃…羞：會不會有誤會

ETtoday房產雲

▲網路壞了！「小哥哥」維修背影Man炸 人妻邊剝香蕉邊吃…羞紅：會不會有誤會（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲「小哥哥」維修背影Man炸！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

吃香蕉有益健康，不過挑在錯的場合來品嚐，可就尷尬了！一名人妻透露，近日網路壞掉，找業者來家裡維修，豈料派出的員工是位「小哥哥」，蹲下去的背影整個MAN炸。而原PO心血來潮，竟在後方啃香蕉，笑問「（他）應該不會誤會什麼吧？」

這名女網友在臉書《爆廢公社公開版》曬一張引人遐想的有趣照片，日前家裡網路黑盒子壞了，打電話給客服求救，事後寬頻業者派人來家裡維修，結果對方是一位「人品爆棚」的小哥哥，帥到爆炸的背影照，讓原PO用欣賞小鮮肉的角度「看好看滿！」

只見對方蹲在電視前，專注診斷出包原因，恰好當下，原PO突然閃過一個念頭想吃香蕉，接著一邊剝皮一邊爽嗑，尷尬的情景令人小鹿亂撞，她忍不住自嘲「我卻在他面前吃香蕉，應該不會誤會什麼吧？」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲網路壞了！「小哥哥」維修背影Man炸 人妻邊剝香蕉邊吃…羞紅：會不會有誤會（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲網友笑歪樓！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

這張讓人想入非非的照片曝光後，掀起一大票網友歪樓噴笑，「會不會搶過來，告訴你怎麼吃法？」、「如果妳穿睡衣的話…」、「不請他吃一根嗎？」、「你們二個猛漢，蕉流一下吧」、「切片吃，他絕對會微笑的」、「吃芭樂、吃蘋果、吃榴槤不好，一定要這個時候吃香蕉嗎？」、「他會說他有帶～（誤）」、「SOD都是這樣演的」。

關鍵字：人妻網路維修小哥哥香蕉

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4291

影／彰化83歲伯深夜賣冰…她「怒買11碗」心超酸　結局讓網眼眶紅了：有洋蔥

「只是買個冰而已，怎麼這麼多洋蔥…」彰化一名女網友表示，她下班時與一名賣冰的阿伯聊天，這才知道對方年紀大還出來工作的心酸原因，當她決定將冰品全包，讓阿伯好好下班時，對方在離開時還不斷提醒說，「要騎慢點..

20小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4231

台網富豪之戰！土豪哥開戰「巴哈首富」嗆：錯了秒轉1.2億元當道歉

巴哈、PTT為台灣兩大知名論壇，許多網友都會在上面PO文分享、討論時事，日前一名網友表示，這兩大論壇都各有一名土豪級神人，分別是「巴哈場外叔叔」、「PTT金庸」，詢問網友哪位比較厲害，沒想到竟意外讓「..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4290

影／開槓顏清標！館長直播放話「要跟標哥拚了」　網友一聽全嚇傻

「館長」陳之漢以言論火辣著名，不但開設健身房、當直播主還賣起雞胸肉等副業。他日前宣布，準備與大甲鎮瀾宮董事長顏清標槓上，「要跟標哥拚了！」讓網友看了紛紛捏了把冷汗。

8月7日 19:26

//cdn2.ettoday.net/images/4290

台中妹哭傳美背圖「沒救了」　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音秒變關公

刺青千萬要選對師傅！台中一名妹子花了3萬5000元刺青，選了一幅觀音佛像，期待美背能被神佛庇佑，怎料下場超想哭，「感覺我的背沒救了！」大批網友一看成品後，忍不住笑虧「這是包公扮觀音吧！」

8月7日 18:55

//cdn2.ettoday.net/images/4290

牛排賣65元！屏東街上超神價格網嚇壞「不敢吃」　在地人激讚...店家說話了

台式牛排館一份豬排55元、牛排65元，餐點有麵、有蛋，還附玉米濃湯和紅茶，這麼便宜的價格你敢嘗試嗎？就有網友在屏東街上直擊這間超狂店家，菜單上的價格讓人吃驚；不過許多在地人跳出來掛保證，便宜好吃沒話說..

8月7日 18:49

//cdn2.ettoday.net/images/4289

影／好市多「潮流神鞋」大搶購！千元有找「跟官網價差近3倍」　高雄人狂掃26雙

中颱利奇馬進逼，許多人會趕緊到賣場補貨。美式賣場好市多Costco也湧入大批人潮，但大家卻不是採買防颱用品，而是搶購近期超夯潮流神物「老爹鞋」，因為售價實在太驚人的便宜，跟官網價差將近3倍，免千元就能..

8月7日 11:52

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

讀者迴響

熱門新聞

她買大創發票收納神器　網喊買！

他帶助理住飯店…激情浴缸看光光

頂樓神秘提籃聳立　用途超狂曝光

她家裡沒房產！友人訝異：沒遇過..

女舍喇叭鎖特別高…她開門嚇壞　

冰箱挖出「一碗蜜地瓜」前世身分..

冷氣省電關鍵在室外機　環保建築..

他想買板橋電梯4房！房仲勸：這..

出門一見迷宮鏈鎖…她怨上班遲到

小鮮肉維修Man炸…人妻冏嗑香..

ETtoday房產雲

最新新聞more

小鮮肉維修Man炸…人妻冏嗑香..

信義房屋親子遊樂園　揪老爸過父..

亞馬遜年捧4千萬　進駐「南山廣..

挑平面車位　專家祭「躲三寶」方..

紅鼻子醫生闢「歡樂門診」　除孩..

她家裡沒房產！友人訝異：沒遇過..

出門一見迷宮鏈鎖…她怨上班遲到

西門49年老銀樓搬家　屈臣氏搶..

房客申請租金補貼　房東如何報稅..

違規巷弄牆淪嗆聲留言板　記者、..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366