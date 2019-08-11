慶祝喬治王子生日！威廉夫婦全家飛「加勒比海島」過暑假　每週租金100萬

▲ 威廉王子與凱特王妃帶著孩子們到加勒比海度假。（圖／翻攝自Twitter／@KensingtonRoyal）



記者張方瑀／編譯

今年夏天熱浪席捲歐洲，英國最高高溫紀錄逼近攝氏40度，不過威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Catherine Middleton）在歐洲最熱的時候，租下位在加勒比海小島的一間高級別墅，帶著三個孩子飛去度假，順便慶祝。而這座島嶼上的高級別墅，每週租金約2萬7000英鎊（約台幣102萬元），等於這次的避暑之旅光是房租就要花上5萬4000英鎊（約台幣204萬元）。

▲▼ 安提勒斯別墅（Villa Antilles）。（圖／翻攝自Antilles）



威廉王子和凱特王妃7月中帶著路易斯王子（Prince Louis）、喬治王子（Prince George）和夏綠蒂公主（Princess Charlotte），飛往加勒比海馬斯蒂克島（Mustique），並租下島上一間每週租金高達2萬7000英鎊的安提勒斯別墅（Villa Antilles），準備一邊度過暑假，一邊慶祝喬治王子的六歲生日。

▲▼ 別墅擁有5間臥室包含一間兒童房。（圖／翻攝自Antilles）



《每日郵報》指出，這棟別墅是由威廉王子的密友、房地產開發商鄧恩所建造，除了有5間房間外，還有私人花園、放有兩張雙層床的兒童臥室，當然還有專屬於這對皇室夫婦的管理團隊，包含廚師、管家與園丁。

為了迎接注重隱私的貴賓，這間別墅還備有私人保全，位置也相當偏僻，每位準備進入該島的人，不論是工作人員、當地居民或是房客，都必須經過安全團隊的檢查，並登錄個人資料，避免有心人士混入。

