中古屋保值第一步！建物外牆如臉皮　定期「整頓」詢問度高

▲常保持建築物外牆的清潔，可以讓房子保值。（圖／信義居家提供）

記者張菱育／綜合報導

大多數人都會注重居家環境的整潔，但是常常忽略了屋外的空間，包括屋外公共梯間、室外排水下水道等，也有許多人會用心維持整潔乾淨，但是建築物的外牆清潔，卻因為具有高度安全性考量，而常常被忽視。

建築物外觀由於長年自然風化、日曬雨淋，尤其是大氣髒污、酸雨侵蝕，導致玻璃帷幕髒污鈣化，外牆材料卡垢生苔，經年累月會讓原本的材質更脆弱，髒汙侵蝕的毛孔擴大，甚至需要花更多的預算，來做全面整修。

若時常保持建築物外牆的清潔，不僅可以讓房子保值，還可以降低建材的損耗以及延長建材壽命等優點，而且定期維護，長期下來，更能節省維護成本，讓建築物的外觀煥然一新。

信義居家專案經理吳偵筠指出，通常若是商業大樓或飯店的外觀，其出租率或入住率息息相關，乾淨的建物外觀可是會影響營業額的，通常每季就會清洗一次；而一般的住宅大樓或透天厝，通常每年清洗1~2次，即可維持外觀的清潔。

吳偵筠說，住宅外牆會累積鴿糞或鳥糞，若是每月定期清洗，可大幅改善環境狀況，長期保持清潔之下，鳥類就比較不易繼續棲息該處。而清洗的時間與需要清潔的面積與外牆髒污程度有關，以3層透天厝為例，大約半天可清洗完成。

吳偵筠建議，要找政府合法立案的外牆髒污處理公司，經過專業的高空繩索技術訓練，施作人員都要具備國際繩索技術證照、器械裝備等，也都要符合歐盟認證規範。而當外牆清潔施作時，路過民眾要留意進出建築物的安全，避免被水滴及清潔藥劑給滴到了。

信義居家提供免費現場估價的服務，且單一的清洗工程有95折、簽訂3年保養合約則可享9折的優惠。

▲透天別墅外牆，清洗前後差很多。（圖／信義居家提供）

▲大樓車道的雨遮清洗，前後對照。（圖／信義居家提供）