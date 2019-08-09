【廣編】永和唯一公園水岸景觀小豪宅《仁愛柏麗》 熱銷就是口碑

【廣編】

圖、文／創意家行銷提供

新北市永和區強檔成屋建案《仁愛柏麗》近日舉辦開幕園遊會派對，活動當天吸引超過一百組客戶前來賞屋，將接待中心擠得水洩不通，建商大佳國際開發豪氣加碼，擊中棒球九宮格全壘打當場即可獲得「十萬購屋金」現場簽約現抵房價。現場民眾反應熱烈，頻傳成交捷報，以「2+1房1388萬」優惠方案最受首購族喜愛。

雙公園、雙捷一快、雙商圈

《仁愛柏麗》永恆建築，與自然融為一體，毗鄰仁愛公園和綠寶石河濱公園；捷運「頂溪站」，一站啟動進古亭當文青、二站抵達東門逛永康街；以及未來即將通車萬大-中和-樹林線的「永平國小站」。另有聯外64快速道路，與中正橋、福和橋、華中橋可迅速抵達台北市、新北市其它區域，交通四通八達相當便利。5分鐘同步達雙商圈－「樂華夜市」、「比漾廣場」。

《仁愛柏麗》禮聘知名建築師陳麗珍、公設規劃陳志宏，建築豪宅品味，一樓設有迎賓大廳、會議室，宴會廳、空中健身房、空中花園等，如此高規格設施是建築的堅持，目的要給客戶最尊榮的禮遇，有溫度的家在家就像度假般奢華舒適。坪數規劃為19、25、32、38坪。現推出「2+1房1388萬」超值優惠方案，有興趣的民眾歡迎預約賞屋。

禮賓專線：(02) 2232-3888

接待中心：永和區永平路302巷32弄8號

建築規劃：大佳國際開發

建築代銷：創意家行銷