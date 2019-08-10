冷氣開幾度最省電？家事婦必學　3大吃電怪獸節電術公開

▲冷氣的濾網洗過之後，可以讓冷氣運轉更有效率。（圖／信義居家提供）

房產中心／綜合報導

炎炎夏日到來，居高不下的電費是主婦們最煩惱的事，到底該怎麼做才能省電呢？信義居家提供幾個省電小技巧，教您從冷氣、冰箱到洗衣機的節能術，讓大家節能省電超輕鬆。

冷氣節約術

好熱好熱，一回到家冷氣開個22度？錯、錯、錯，冷氣一下子開這麼低溫，是很涼快，但是卻無法讓冷氣有效地運作，更無法節能省電！

1. 冷氣濾網定時清潔。

2. 溫度控制在26～27度，搭配使用電風扇（電風扇葉也要定時清潔）。

3. 加裝窗簾或百葉窗，阻擋強光投射所帶來的熱度。

▲將冷氣溫度控制在26~27度並搭配電風扇，既省電又涼快。（圖／信義居家提供）

▲夏季電費高，讓冷氣更有效率的運轉也省電。（圖／信義居家提供）

冰箱節約術

夏天高溫，食物怕壞只能往冰箱裡擺，要怎麼做才能讓食物保鮮又節省電力呢？

1. 養成常常清冰箱的習慣，冰箱塞太滿可是會影響冰箱運行效率、導致不能保鮮又浪費電。

2. 養成「先進先出」的習慣，確保食物的新鮮度，免得東西愈塞愈多、事後得花雙倍的時間來整理 。

3. 擺放東西時要能一目瞭然，可以用標籤紀錄名稱與日期，日後取用時才不會開著冰箱門找半天。

▲用保鮮盒存放食物，並用標籤將食物保存期限標示清楚，找起來也方便。（圖／信義居家提供）

洗衣機節約術

洗衣服既耗水又耗電，要如何才可以節能省電、又把衣服洗得乾乾淨淨呢？

1. 髒衣服先處理有髒汙的地方，再浸泡30分鐘後丟入洗衣機清洗，可有效縮短洗衣時間。

2. 夏天天氣熱、衣服很快就可以曬乾，可以把脫水時間控制在3分鐘內，節能又省電。

3. 洗衣機越接近底部、水流越強，可先放髒的衣物再依序放入質料較輕的T恤等，讓清洗更有效率。

4. 貼身衣物先用40度熱水手洗，再放洗衣機和其他衣物一起洗。

▲洗衣機底部水流較強，適合放較厚重或較髒的衣物。（圖／信義居家提供）

▲夏天衣服乾得快，脫水時間設定3分鐘即可。（圖／信義居家提供）

更多洗衣去汙妙招：

1. 牛仔褲等染色的衣物容易褪色，洗之前先將易染色的衣物泡在鹽水裡一個晚上，再丟入洗衣機就不怕褪色。

2. 牛仔褲沾到泥土時，先將衣物曬乾、再用刷子將乾掉的泥土刷掉；或切一顆馬鈴薯放進洗衣機，馬鈴薯的澱粉也可以有效地去除汙垢。

3. 白襯衫最容易髒的地方就是領口跟袖口，在放入洗衣機前，將小蘇打粉和水以1:2的比例混合、攪拌均勻後塗在髒汙處並靜置一段時間，再加上幾滴醋、髒汙就會慢慢地浮出。

4. 清除貼身衣物的黃斑汙漬，在洗臉盆裝入約40度的熱水並加入適量的洗衣精，浸泡1小時後、再放入洗衣機清潔；水溫不可過高，否則汙漬中的蛋白質凝固將更難清理。

▲貼身衣物可先浸泡在40度的熱水裡1小時，並加入適量的洗衣精，再放進洗衣機清洗。（圖／信義居家提供）