設計師不藏私！一招破解暗摸摸透天厝　216坪空間彷彿光之教堂

▲設計師運用鋁窗框鏤空的造型，讓室內和室外景致合而為一，大量自然光也傾洩一室。（圖／翻攝自幸福空間，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

透天厝多以「前後窄面」採光的房型為主，尤其連排式街屋的左右側更是無絲毫可引光空間，且為了分化出多樣使用需求，有限的日光也在牆面分割後所剩無幾，但要達到舒適的居住要求，採光卻是最重要的基本條件，傅瓊慧設計師以天井作為中心主軸，周圍環繞的空間機能如樹枝狀延展，讓自然光均勻分布在每個角落。

這次的專案是棟6層樓的透天別墅，本身就擁有天井綠意景觀優勢，設計團隊再依照屋主的習慣與生活型態調整，並找出貫穿的中軸線與上下引光垂直動線，讓這216坪大的空間就彷彿置身在充滿陽光的教堂裡。

▲天花板層層堆疊的線條，呈現出玫瑰盛開的意象，搭配水晶訂製吊燈，增添奢華氛圍。



▲女孩房一：為化解狹長的格局，設置半高的多功能矮牆，創造出展示兼座椅功能，並界定出前方睡眠區和後方書房。



傅瓊慧設計師表示，「空間內保留橫幅開展的自然尺度，通透的大面鋁窗框，將光線切割成一道道光束斜射入室，不僅讓居住者一年四季都享受到自然溫度，也創造出堆疊的光影層次；此外我們也運用鋁窗框鏤空的造型，讓室內和室外景致合而為一，大量自然光也傾洩一室。」

為了呼應窗外休閒舒適的情調，室內運用自然媒材做搭接，增添豐富的生活表情。例如，玄關的梯間利用不同造型的茶鏡，帶來隔屏遮蔽的效果；車庫入口使用大理石和木皮，帶來自然沉靜的端景；而客廳則是以大理石打造半高電視牆，透過機櫃展示檯面的延伸，兼做通往戶外綠意的踏階；結合人字紋拼貼木皮立面，凸顯建築挑高氣勢。

▲女孩房二：以黃色為主題展現跳色視覺，床頭背牆加入圓點造型間接燈光，增添空間趣味性。



▲男孩房以深色調為基底，床頭背牆使用壁紙和黑玻，圍塑出穩重內斂的氛圍。



除此之外，設計團隊也為屋主家中的3名孩童及1名長輩，各自量身打造出美觀又舒適的空間。第一間女孩房為化解狹長的格局，於是設置半高的多功能矮牆，創造出展示兼座椅功能，並界定出前方睡眠區和後方書房；另一間則以黃色為主題展現跳色視覺，床頭背牆加入圓點造型間接燈光，增添空間趣味性。傅瓊慧設計師說，「男孩房是以深色調為基底，床頭背牆使用壁紙和黑玻，圍塑出穩重內斂的氛圍。尊親房我們立面鑲嵌不同造型的茶鏡，透過鏡面的反射特性，增加空間內的採光量。」

▲尊親房立面鑲嵌不同造型的茶鏡，透過鏡面的反射特性，增加空間內的採光量。