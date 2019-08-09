海漂垃圾堆滿壯圍沙灘　房仲志工發起淨灘活動

▲信義房屋的志工到宜蘭壯圍淨灘。（圖／信義房屋提供）

房產中心／綜合報導

宜蘭壯圍綿長的海岸線散布著一群手持麻布袋的信義房屋志工，在寬廣的沙灘上細心撿拾各型各色的垃圾。信義房屋志工自臺北抵達宜蘭後埤社區，利用下午時間，費力在海灘上把各型各色的垃圾逐一撿拾、裝袋、分類，不一會時間，每個人手中的麻布袋，都已經收穫滿滿，短短2個小時，就蒐集了一百多袋的垃圾和幾十袋的回收物，雖說成果非常豐碩，但也滿是感慨。

宜蘭壯圍後埤社區緊鄰海岸線，擁有得天獨厚的海岸沙灘，早期壯圍鄉沿海居民皆以牽罟為生，並在漁獲最豐富的後埤附近建第一個牽罟據點。然而隨著時代演進，居民對於海洋的親近程度遠不如以往。社區希冀透過辦理牽罟活動來重拾後埤的歷史，更積極發展海洋文化的傳承教育，並向信義房屋社區一家計畫提案，也在2016與2017年連續獲得社區一家楷模獎。讓壯圍重現牽罟風華，也成功吸引許多遊客到社區體驗趣味的捕魚古法。

但近年來後埤海灘也面臨垃圾之苦，來自上游與海洋的海漂垃圾不斷被潮水沖刷上岸，尤其颱風過後更是嚴重，為維護這片美麗海域，淨灘活動已是社區必須定期進行的例行公事。後埤社區總幹事張永德表示，淨灘必須長期抗戰，每次淨灘才清完，經過半個月又會需要再次整理，實在淨不完，也很感謝信義房屋志工的幫忙，能夠幫助社區分攤需要耗費大量人力的淨灘工作。未來將持續發楊海洋文化教育，除維護海洋環境外，也將以牽罟凝聚居民以海為生的舊時回憶。

信義房屋士林劍潭店店長張漢崴表示，很感慨沙灘上有很多想像不到的垃圾，未來會更審慎使用寶特瓶跟吸管，因為沙灘上真的是有數不清的塑膠垃圾，也會提醒自己盡量減少垃圾量，日後在自己分店也會多多支援社區的清潔，發揮以身作則的精神。也期待更多人一起加入環保的行列，讓美麗海岸重現最自然面貌。