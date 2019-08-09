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飯店宅附泳池！他驚：公設比完勝電梯大樓　苦主怨念重...缺點曝

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▲大樓,房（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO猶豫是否要買飯店宅！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

現代人注重生活品質，飯店宅不僅外觀高級，更附設游泳池、KTV設施，成了年輕人購屋新選項！近日一名網友本想買電梯大樓，意外發現飯店宅的公設比反而比較低，且兩者價格差不多，好奇探究原因，掀起專業網友神解。

一名網友在PTT「home-sale」版拋出心中疑問，他最近想要購屋，原本鎖定電梯大樓，卻意外發現飯店式大樓的公設比竟比前者還低，值得注意的是，兩者價格差不多，讓他好奇不已。

原PO進一步說明，飯店式大樓有健身房、視聽室與游泳池；電梯大樓就一般的獨棟大樓，後者明明沒有娛樂空間，公設比甚至比前者還高，「這個我真的不解…也難怪飯店式的現在越來越多！」

若先把管理費、管理員問題撇除，原PO發問「買飯店宅也是因為跟電梯大樓比起來價錢，根本差不多，甚至較低嗎？」文章一貼出，掀起網友關注討論，「現在很多所謂的飯店宅都一層10戶，基地大戶數多，可分擔的公設當然也比較多」、「沒有大廳還是會有樓梯啊，戶數才是關鍵。電梯大樓光分攤樓梯的公設就飽了」、「公設對我來說，只要有24H保全，幫收信及倒垃圾的地方、社區有人打掃，然後有一塊空地能讓小孩跑跑，就100分了」。

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▲飯店宅附泳池！他驚：公設比完勝電梯大樓　苦主怨念重...缺點曝（圖／翻攝PTT）

▲網友分享住飯店宅的經驗！（圖／翻攝PTT）

有專業網友也分享住飯店宅的經驗，「要犧牲的就是採光通風以及出入複雜這些缺點，個人是不喜歡啦，因為除非是豪宅等級，一般飯店宅的租客都會不少，品質很難控管…」、「公設有健身房、KTV的，真的會去用嗎？幾乎都是擺幾台跑步機，連基本的臥推床都沒」、「用的是一群人，不用的又是一群，KTV過年還得另外弄包場規則，游泳池夏天的下午跟下餃子一樣滿滿的小孩」、「KTV東西沒壞的話使用率很高，游泳池我們社區只開暑假，人很多」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，其實房子之後想轉賣，飯店宅因設施多會比較好脫手，不過因要維護設施，管理費就會比一般大樓高出許多。

關鍵字：飯店宅大樓電梯公設比游泳池KTV買房

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