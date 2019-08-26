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冷氣買2年燒壞！室外主機板拆開一看是牠　網揭「壁虎習性」：修電腦也遇過

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冷氣,空調,夏天,夏日節能（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲冷氣室外機因長期曝露，需小心保護。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

夏天冷氣問題多，一名網友抱怨，2017年買的大金冷氣因為室外機基板沒有封住保護，被壁虎入侵而燒壞，讓他得破費請原廠派員來修，「枉費廣告打說那麼優良，要買的人真的要考慮一下。」其實壁虎入侵電路基板的問題不只發生在冷氣，連電腦也時常發生，一名網友回覆指出，這是因為壁虎「怕寒嗜熱」的緣故。

原PO在「Mobile 01」發文，買的冷氣過2年就燒壞，元凶就是一隻壁虎，請原廠派員保固但不在保固範圍內，還得花費2700元，「之前日立牌國際的基板，還會封死在鐵盒裡保護，減少外物入侵」，但並非所有冷氣都有這項保護，「要買的人真的要考慮一下」。

不少網友留言說類似問題也會發生在電腦的主機板，「之前電腦燒壞，我拆主機一看，發現壁虎死在電供裡面」、「以前修電腦還見過蛇跟老鼠的，如果蚊蟲多壁虎就多，相對的小動物也多，建議室外機還是買個網罩罩起來吧。」

針對這種情況，一名網友表示，壁虎怕寒嗜熱，運轉中的基板會微微發熱，剛好就提供了牠很好的休憩地，「如果基板外圍沒有很好的防堵措施，牠就會鑽進去，在電子零件焊接腳造成電路異常導通，引起虎死基亡的悲劇。」他說，一般在基板上噴防潮季的效果有限，最好的方式還是堵。

關鍵字：房產雲房產冷氣壁虎

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