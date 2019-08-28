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買房看「資產價值」是趨勢　他誠懇分享頻換房經驗：永遠要考慮賣的問題

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▲▼房產,租屋,套房,租金,台灣,房屋,房子,房東,交屋。（圖／翻攝自pixabay）

▲如今許多人不會第一次買房就打算住一輩子。（圖／翻攝自pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

近來隨著經濟與觀念變遷，許多人買房自住一輩子的心理，已經慢慢轉移為會考量日後賣房價格的心態。一名網友疑問，這樣的社會氛圍是不是真的影響很多人，「大家是否也會關注呢」？留言反應大多同意原PO的觀察，其中一名網友則分享自己從結婚到孩子長大的2次換房經驗，感嘆人生變化太多，「買房永遠都要考慮賣房子的問題」。

原PO表示，以前多數買房的價值觀是，「房子是買來自住的，又不是要拿來賣」，因此只要房子適合就好，但如今和以往的背景已經很不一樣，房價和十幾年前的差距也很大，「以前交易訊息封閉，但現在有實價登錄加上所得停滯，取得的成本不低。」

但仍想要買房自住的原PO，最近爬文時常隱約感覺到，似乎不少人除了考量基本居住是否符合自身需求之外，也會關注自己購買的資產在未來的價值性與可能的發展，因此想問問大家，是不是真的都會注意這類訊息。

文章在「Mobile 01」貼出後，引起不少網友誠懇回應；其中一名網友表示，現在住的社區就有個「護盤魔人」，「不僅會主動發開箱文洗腦群眾說自家社區有多好多優多棒多呱呱叫，還會在社區賴群排擠對社區提出反意的芳鄰，說不過別人甚至會截圖向建商檢舉。」他說，一開始也以為對方是自住需求，但後來無意間發現原來「魔人」還有另外入手房子，「原來真正的護盤用意是打算轉手獲利換房，所以我得到一個結論，真正的自住客是不會在意房價起伏的。」

另一名網友則說，當初結婚買第一間房是打算住一輩子，所以挑了離學區、捷運甚至醫院都是走路就可到的房子，「結果小孩還沒上學就換房子了」。他說，換到更大坪數的新大樓，一切都按照自身需求規劃，連未來媽媽老了入住的因素都考慮進來，「想說這次可以住一輩子了吧，結果小學念沒幾年，新國中還沒蓋好又轉學了，校車搭了一年，覺得實在是太花時間，於是又搬到新學校旁邊。」

面對不斷更動的計畫，該名網友表示，這次已經不打算住一輩子了，因為人生太長變化太多，「買房永遠都要考慮賣房子的問題，好不好賣、能賣多少，會大大影響下一間房子的預算。」

關鍵字：房產雲房產

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