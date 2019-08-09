她住15樓遇地震嚇問「高樓層風險更大？」　網解答：被埋住的都是低樓層⋯

▲網友指出，其實地震時低樓層更危險。（示意圖／記者周宸亘攝）



實習記者黃可昀╱綜合報導

8日清晨發生芮氏規模6.0地震，不少住在高樓層的居民都表示「超有感！」一名女網友就在PTT發文說，她住在台北電梯大樓的頂層15樓，地震發生當下家中物品都掉落到地上，搖晃幅度非常大，「深深覺得住10樓以上高層樓也是有風險的......你們怎麼看？還會堅持住最上面樓頂嗎？」

原PO指出，她以前和老公是住在老公寓5樓，還經歷了1999年的921大地震，但是「高層樓的地震幅度比老公寓樓頂還要大」，這次感受似乎比921地震還更明顯，而且地震當下就算想跑到一樓空地避難，也因為住在太高樓而不知所措，因此納悶電梯大樓遇到地震時風險是否比老公寓更大。

▲不少老舊公寓的抗震工程做得並不完善。（示意圖／資料照）



對此，網友持有不同看法，「看屋齡，較新的大樓結構有針對耐震做加強，公寓反而沒有」、「可是被埋住的都是低樓層的」、「住低樓層是擔心樓塌安危，住高至少只是感覺可怕」、「住高樓層才安全⋯只是會比較搖一點」、「高怕火，低怕震」。

還有人表示，其實高樓層住戶遇到地震往下跑是錯誤觀念，最好的辦法應該是往樓頂避難，「誰教你高樓層遇地震往下衝的，找死嗎」、「奇怪同樣4級14樓沒掉東西啊，頂樓當然往上跑啊」。

前消防署災害管理組長林金宏曾提醒，地震最容易倒塌的樓層其實是1樓，「千萬不要從樓上就往下衝，這是非常危險的舉動」，遇到地震第一個反應要先找地方躲，也不要急著去打開大門，「地震後再打開大門才是對的，因為地震的當下你做不到，你要先保護自己不受傷害。」此外，如果在睡夢中遇到地震的話，「留在床上相對安全」，因為待在床上比較不容易被移位的傢俱撞傷，也能避免站不穩跌倒，導致撞到頭部等重要部位。