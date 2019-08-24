產石油還發展新科技！沙國半數人民買不起房　「政府刪減免息補助」

▲沙國人民難以買房。（示意圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯除了石油這個國家產業外，也預計發展機器人、飛天計程車等科技，然而，沙國人民卻不再享有免費補助的國家福利，連擁有自己的房子都是奢望。

綜合外媒報導，沙國王儲穆罕默德或許尋求改革，想改變依賴石油的經濟結構，但低油價的時代來臨，讓沙國從一個實施「免息房貸政策」，並免費補助人民出生至死亡的國家，改變成現在推動「抵押貸款政策」，讓中產階級更難買房。

一名學者阿布杜拉原本在利雅德（Riyadh）租房，之後透過銀行貸款，買下一塊35萬里亞爾（約新台幣300萬元）的土地，再從另一家銀行貸款蓋房。只是，要排到沙國不動產發展基金的無息貸款，阿布杜拉還在十幾年後的候補名單上，因此被轉到另一家銀行的抵押貸款，最後，仍在今年5月因資金用罄，房子被迫停建。

除了抵押貸款不斷逼迫中產階級，阿布杜拉也抱怨生活費不斷升高，以他的薪水很難支撐生活費及償還2筆貸款，光是貸款就占了他一個月2萬里亞爾收入的一半（約新台幣16.7萬元的一半），希望政府能恢復免息房貸政策。

另一名受雇於政府的馬吉德則說，自己月收略高於全國平均的1萬4820里亞爾（約新台幣12.4萬元），但自己也是無息貸款的50萬候補名單之一，如今生活費提高，加上政府削減補貼，中產階級岌岌可危，更不用說下層居民恐怕已在痛苦之中。