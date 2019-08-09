她拆8月電費單「家用繳10912元」嚇壞　曝晚上開3台冷氣...網1招省個0！

▲女網友公開自家電費帳單，一看10912元嚇壞了。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

「我剛收到，嚇到吃手手了......。」6月起夏季電價計費開跑，有女網友收到8月份電費通知單，拆開來一看瞬間嚇壞，金額居然高達10912元，懷疑是家中夜間一次開3台冷氣惹禍。

李姓女網友9日中午在「爆怨公社」貼文，曬出一張8月電費通知單，應繳金額高達10912元，拆封時著實嚇壞了。她回憶，去（2018）年電費最貴繳到8000多元，沒想到今年直接飆破萬，，「真的很崩潰耶......大家有感覺今年電費比較貴嗎？」

天價繳費單貼出後嚇壞了不少網友，但也有人理性指出沒去年的數據無從比較，「也太貴了吧，這用電量可怕」、「這是營業用電嗎」、「電費只會越來越貴，不節約就是這樣」、「沒有對比資料，根本不知道是不是你的用電量暴增」、「誇張，我2千都覺得很多了」、「比較同期使用度數才準確」、「你的冷氣應該是舊款的，電費當然貴。」

見網友討論熱烈，李女隨後更新文章，提到這是他們家用的電費帳單，並非營業用電，推測主要耗電設備應是冷氣，白天時家中會啟動1台，到了晚上就會開到3台，「看來要吹風扇就好了」。

▲日前郭姓網友將冷氣溫度設在26度，連開2個月測試。（圖／郭元中授權引用）

有了冷氣這關鍵字後，不少人推測應是舊型惹禍，「能換變頻就換變頻，真的差很多」、「家裡電器盡量都用有節能標章的，其實真的很省錢」、「我家3台冷氣，差不多3-4千」、「我去年同期17000，把家裡所有冰箱冷氣換變頻之後，上個月6000多」、「我家裡4台全開沒關過，一個月4600」、「3台都換變頻後每天都開8-10小時，電費也不到4000元。」

本站新聞〈桃園哥實測變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐 網看呆...達人揭關鍵〉報導，男網友從5月開始測試，讓家中的變頻冷氣24小時不關機，從5月27日一路吹到7月24日，結果應繳金額僅1018元，「出乎預期的省電！」省電達人張偉明透露，以冷氣為例，選擇節能1級產品，每月電費比定頻產品要省下一半。

本站新聞報導，6月1日起台電開始實施「夏季電價」直到9月，用電量越多累進級距的電價就越貴，一共分成6種級距，漲幅從0到27%不等。0到120每度1.63元；121至330度非夏月每度2.10元、夏月2.38元；331度至500度每度2.89元、夏月3.52元；501度到700度每度3.94元、夏月4.80元；701度到1000度每度4.60元、夏月5.66元；1001度以上每度5.03元、夏月6.41元