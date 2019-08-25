浴室蓮蓬頭水管漏水！網教跑一趟五金行「百元有找」　租房族注意1點

▲原PO家中水龍頭漏水。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人家裡若是有水電問題，第一時間都是想找專家處理，但比起請水電工跑一趟，有些狀況其實自己花個幾分鐘修理，反而快得多。一名網友PO文，說他家的浴室蓮蓬頭水管漏水，是水管跟水龍頭交界處漏水，遇到這樣的情況，要怎麼簡單處理比較快，最後順利獲得建議，「我先剪短試試看，不行就去買條新的。」

這位網友在《Mobile01》貼出照片，文中表示，「水管跟水龍頭交界處漏水，求簡單快速的處理方法。」仔細看看照片，只見原PO拍下浴缸水龍頭，水龍頭下方接著蓮蓬頭水管，但此時卻有水花從接縫處噴出來，噴的方向則是牆壁，等於是浪費掉，而且看起來量不小。

►小知識大決定，買房需要知道的一切都在這，一起加入ETtoday房產雲

▲水龍頭和水管接縫處漏水。（圖／翻攝自mobile01）

看到貼文後，其他網友紛紛建議，「管子換掉，一條100元有找」、「換管子，一般五金百貨有在賣」、「剪掉重接」、「那可以拆開，剪掉一小節再鎖回去，5分鐘搞定，0元」、「管子轉下來，再重新轉回去，不然就換一條」、「接頭處破裂，去五金百貨買一條換上就可以了。」

一名網友則是把照片標出2部分，詳細教學換管子的步驟，「藍色框框是一整組的套件、紅色框框是拆下的位置，請拿一隻鯉魚鉗或水管專用鉗下去拆（用別的工具也行～舊的拆傷無所謂～但新品安裝會有傷～請注意），從紅色框框夾下去～逆時針轉開」，接著把拆下的管子拿去五金百貨，新購的管子再順時針轉上去即可。

▲網友圈出紅藍框詳細教學。（圖／翻攝自mobile01）

不過也有人提醒，「如果是租的房子，買新的換上去，舊的不要丟掉，等退租時還給房東，把自己買的帶走。建議買不鏽鋼水管」、「如果是租房的話，我建議還是跟房東說，避免退租時，認為是你弄壞的。消耗品，房東理論上會幫你買新的，你再換上，不用花錢，而且也把事情解決了。」

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動