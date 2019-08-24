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面試工作用視訊！香港小哥房間亂…老闆秒打槍：自我管理不好　網提醒1點

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▲▼房間,窗外,窗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲視訊工作時因為房間亂就被打槍。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

視訊面試因為「房間不整齊」出局！一名網友發文表示，他前陣子面試了一個香港小哥，覺得對方不錯就告知老闆，結果老闆視訊面試的時候，看到那位面試者房間不整齊，就掛了對方，讓原PO直呼「上面的想法我還真不理解」。貼文吸引討論，不少人也認同原PO看法，「也覺得不理解」、「這不是很正常嗎？」

這位網友在PTT的Soft_Job板上發文「skype面試被看到房間不整」，說他前陣子面試了一個香港小哥，覺得能力不錯，就pass給老闆，「結果老闆的feedback，說Skype面試的時候，看到了那位candidate房間不整齊，覺得他自我管理組織能力不好，就掛了對方」，讓他心中冒出OS「有時候上面的想法我還真不理解。」

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▲▼視訊會議。（圖／取自Pixabay）

▲網友認為，視訊面試時還是多少要注意環境。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，不少人都認同原PO想法，「老闆心態，你把背景遮住，他也說這個人不老實」、「私人空間的處理，跟工作層面的評斷掛鉤在一起怪怪的」、「心態怪怪的，多數人房間都是亂的，只是有被看到和沒被看到的差別而已」、「家裡耶！管的也太多。」

還有人說，「但這行的神人很多都不修邊幅吧？像Geohot就是會往家裡擺一堆東西，電線迷宮的那種」、「說不定房間雖然很亂但物品上可以加標籤或註解」、「買個綠幕面試會比較好嗎(X」、「香港人房間那麼小，要整齊不容易。」

但也有網友表示，如果知道要視訊面試，都會特別注意，「我skype面試都會穿襯衫，注意一下背景」、「直接背對牆就好了」、「個人覺得視訊會看到自己的環境是預想內的事，如果是我也會儘量不要讓視訊看見自己房間太亂，臨時的整一下也行，連這個都想不到或者是爛的做的話，嗯很可能工作上也是這麼的粗心。」

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關鍵字：面試房間PTT

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