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日劇《我要準時下班》真人版！她每天6點下班　卻賣億元房關鍵曝光

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▲▼ 信義房屋曾愛真。（圖／記者陳建宇攝）

▲曾愛真今年迄今的總銷金額已經超過1億元。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／台南報導

一般人對於房仲業務的認識，都覺得工作時間很長，假日看房子的客戶更多，休假只能選在平常日，難得有時間可以和朋友、家人相聚，不過信義房屋永康店的專案經理曾愛真卻不是這樣，固定6點下班，周休假日在家陪小孩，她的訣竅就是時間管理，讓她即便從事忙碌的業務工作，也能每天回家陪孩子吃飯。

72年次的曾愛真是信義房屋永康店的專案經理，房仲資歷約5年多，她的個性活潑開朗，尚未進入房仲業前曾在北部擔任保險業務員，嫁到台南之後因為婆婆可以幫忙帶小孩，她也不想只在家當個家庭主婦，經過評估之後認為信義房屋和她的理念一致，因此決定加入信義。

▲▼ 信義房屋曾愛真。（圖／記者陳建宇攝）

▲曾愛真為了能準時下班，時間管理做得很徹底，別人午休的時間她也在工作。（圖／記者陳建宇攝）

賺錢當然也是曾愛真的目標，尤其她喜歡出國旅遊，也希望可以自食其力賺錢帶家人出國玩，而曾愛真的業績也確實出色，今年上半年她是信義房屋台南區成交件數第2名，今年到現在業績有583萬元，總銷金額則是1.16億元，過去也曾創下單月成交12件的紀錄。

▲▼ 信義房屋曾愛真。（圖／記者陳建宇攝）

▲曾愛真對於精耕的商圈行情瞭若指掌。（圖／記者陳建宇攝）

但更特別的是，曾愛真的工作都是在正常的上班時間完成，顛覆很多人認為「房仲工作時間長」的想法。曾愛真的訣竅就是「時間管理」，她從來不會當天才規劃行程，往往都是前一晚就決定好隔天要拜訪哪些客戶、打哪些電話，隔天馬上就可以開始進行，甚至她午餐後也沒有休息的習慣，立刻就去拜訪下午的客戶、調查商圈，讓她能夠在6點就準時下班陪小孩。

▲▼ 信義房屋曾愛真。（圖／曾愛真提供）

▲曾愛真希望能準時下班，就是為了陪伴2個孩子。（圖／曾愛真提供）

但是帶看呢？大多數民眾可能都要晚上或假日才有空看房子，曾愛真假日不上班豈不是浪費很多帶看成交的機會？曾愛真表示，其實「客戶周末才有空」只是個迷思，她接觸到許多預約看屋的客戶都挑在平常日，也不乏家庭主婦，平日看屋的客戶反而變成她的「藍海」，加上曾愛真對主力經營的商圈瞭若指掌，成交也就水到渠成。

▲▼ 信義房屋曾愛真。（圖／記者陳建宇攝）

▲曾愛真也善用通訊軟體和客戶溝通，節省許多時間。（圖／記者陳建宇攝）

其實曾愛真下班後也不是真的沒有在工作，還是會回客戶電話等，但她也善用通訊軟體和客戶聯繫，包括推薦物件資料等，讓她省去很多時間，成交速度也加快。許多客戶對她的服務也讚不絕口，但曾愛真的服務好到什麼程度？和客戶當朋友還不夠，她甚至不只一次擔任客戶的伴娘！和客戶交情多好可見一斑。

關鍵字：信義房屋業務時間管理成交

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