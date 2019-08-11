他納悶「桃園幾乎沒商圈能逛」？　在地人點出原因：住宅區難發展

▲網友指出，桃園好像只有中原夜市比較熱鬧。（圖／記者董美琪攝）



實習記者黃可昀╱綜合報導

一名住在桃園的網友發現，除了幾個大型購物中心以外，桃園似乎幾乎沒有商圈，「桃園站前勉強還行，但基本上都是百貨公司」，讓他很納悶為什麼桃園沒有好逛的地方？有網友就點出關鍵是「商業本來就不是桃園的強項」，這類住宅區本來就很難發展出商圈。

▲中平商圈（圖／桃園市觀光局提供）



原PO表示，中原夜市只有晚上熱鬧，白天幾乎沒東西，而「中壢中平商圈根本廢到笑」，在桃園很難找到好逛的地方來打發時間，頂多只有台茂、大江、華泰這些購物中心。當地人看完後紛紛回應，「現在中壢車站商家是靠外勞撐起的」、「所謂中原商圈也是靠學生才發展出來的」、「中壢真的很慘，甚麼都沒有」。

也有人指出，桃園到台北非常方便，如果想逛街的人就會去台北市，桃園屬於住宅區，所以比較少商圈能逛，「畢竟大家都是來居住的，不是來開店做生意的」、「簡單講，我要就十五分鐘去大江，不然五十分鐘上台北，不會刻意去逛在地的商圈。」

此外，還有網友點出有可能是產權複雜的問題，導致商業很難發展起來，「桃園的舊商圈都更很困難啦...產權真的複雜」、「中壢火車站前那棟危樓都拆不掉，還談啥商圈」、「地權複雜，無解」。