20年老屋變豪宅！「外牆漏水、梁柱」神改造　主臥沒有衛浴...原因藏洋蔥

CASE DATA 設計公司：研棠設計工程有限公司 設計師：莊昱宸 房屋坪數：39坪 設計風格：現代風格 房屋類型：標準格局 居住成員：大人x3、小孩x1 房屋狀況：老屋翻新 裝修費用：不提供 空間格局：玄關、客廳、餐廳、廚房、臥房x3、更衣室、多功能房、衛浴x2、儲藏室 主要建材：鐵件、鏡面、小冰鑽玻璃、銀狐大理石、板岩地磚 設計觀點 守候多年的老屋就像一位陪伴多時的老朋友，屹立不搖地全天候鞏固家人安全、時時洗耳恭聽家人們的生活大小事、更是親朋好友聚首的好地方。如今二十個年頭過去，這位老朋友早已歷經風霜，外型斑駁已是可想而知，其健康更早已亮紅燈，故三代同堂的屋主一家便決定將老屋重新翻修，透過翻新的程序，滿足家人們的日常所需、提升生活品質，並為外牆裂縫、屋內漏水、地坪傾斜……等基礎工程完整修繕，賦予房屋堅固的基底，進而重新彙整室內格局，依循家人們的習慣與訴求，利用設計完善生活，同時延續老屋的價值，讓陪伴更長遠，溫馨的現代機能宅也帶領著屋主走向幸福、圓滿的康莊大道。

▶達人解說

TIPS 01.老屋華麗轉身之格局、樑柱大作戰 在老屋翻新的案子中，基礎工程最常遇到的情況就是「漏水」，不論是外牆滲透入室的水氣，或是室內濕氣所導致的壁癌，都必須得治標也治本！然而，本案不僅有著漏水的疑慮，外牆更有裂縫的情況，所以研棠設計首先完善修補外牆、解決了漏水源頭，再將地坪統一架高改善地面傾斜的問題，給予房屋穩固的基底，以及日後設計的平台。 而老屋翻新第二常見的情況是「樑柱」，尤其本案的大柱較矮壯，其橫樑位置更是另一項考驗，悉心考量居家風水後，莊昱宸設計師以櫃體圍塑出玄關區，替落塵區爭取喘息空間，巧手分界客廳、餐廳場域，同時也擴充了居家收納機能；餐廚區則將天花板分成三區，以高低距離創造出視覺層次，弱化橫樑的存在；主臥房部分，則微調睡眠位置，將樑下以推拉門設計延伸出收納空間，巧妙化解老屋困境，使老屋風華再現。 ▲改造前 ▲改造前 TIPS 02.老屋華麗轉身之風格語彙好現代 依循屋主的風格喜好，本案以「黑、灰、白」三色規劃現代調性，透過秋香與雞翅木形塑沉穩大氣的面容，俐落之餘，設計師莊昱宸為了營造家的柔軟度，客廳以軟裝沙發、窗簾與地毯提升完整性，並採跳色手法烘托視覺暖度；餐廚區則以銀狐大理石與木建材混搭出時尚質感，滿足女主人的夢想空間；而臥房門片則以小冰鑽玻璃與鐵件設計，保留光線的穿透感，替現代居所完美加分。此外，為改善屋高與橫樑的狀況，研棠設計利用「直線」撐開視覺高度，透過線條整合天與地，並呼應客、餐廳造型，簡潔俐落的設計深得屋主的心。 TIPS 03.老屋華麗轉身之安全實用居家機能 為了提供一家四口安全無虞的居住空間，地坪改以溫潤、防滑的鑿面地磚鋪設，並加大地磚尺寸採60*120公分設計，不僅延伸視覺寬闊感，亦可兼顧安全疑慮。而收納機能方面，莊設計師則是依循著「空間不浪費」的本質，替全區歸納了符合生活所需，亦可同時改善畸零空間的設計，如：客廳側邊的佛龕、玄關櫃後方的餐廚收納區以及臥房的儲物空間，都是過目難忘的經典設計呀！ 小編後記 大家一定很好奇，為什麼主臥房內擁有完整的更衣空間，卻少了一套衛浴設備呢？孝順的屋主透過格局變更，將主臥房內的衛浴空間讓給阿嬤使用，也因此衛浴區皆以無障礙規格設計，不論是把手、鑿面板岩地磚都將「安全」放在第一位。其實修繕老屋最主要目的，就是給予家人一個安心的避風港，有了既美觀又安全、實用的配備，一家人生活在此便得以幸福長久。