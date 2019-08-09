ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

20年老屋變豪宅！「外牆漏水、梁柱」神改造　主臥沒有衛浴...原因藏洋蔥

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

issue03_301_01.jpg

CASE DATA

設計公司：研棠設計工程有限公司

設計師：莊昱宸

房屋坪數：39坪

設計風格：現代風格

房屋類型：標準格局

居住成員：大人x3、小孩x1

房屋狀況：老屋翻新

裝修費用：不提供

空間格局：玄關、客廳、餐廳、廚房、臥房x3、更衣室、多功能房、衛浴x2、儲藏室

主要建材：鐵件、鏡面、小冰鑽玻璃、銀狐大理石、板岩地磚

設計觀點 

守候多年的老屋就像一位陪伴多時的老朋友，屹立不搖地全天候鞏固家人安全、時時洗耳恭聽家人們的生活大小事、更是親朋好友聚首的好地方。如今二十個年頭過去，這位老朋友早已歷經風霜，外型斑駁已是可想而知，其健康更早已亮紅燈，故三代同堂的屋主一家便決定將老屋重新翻修，透過翻新的程序，滿足家人們的日常所需、提升生活品質，並為外牆裂縫、屋內漏水、地坪傾斜……等基礎工程完整修繕，賦予房屋堅固的基底，進而重新彙整室內格局，依循家人們的習慣與訴求，利用設計完善生活，同時延續老屋的價值，讓陪伴更長遠，溫馨的現代機能宅也帶領著屋主走向幸福、圓滿的康莊大道。

 
▶達人解說
TIPS 01.老屋華麗轉身之格局、樑柱大作戰

在老屋翻新的案子中，基礎工程最常遇到的情況就是「漏水」，不論是外牆滲透入室的水氣，或是室內濕氣所導致的壁癌，都必須得治標也治本！然而，本案不僅有著漏水的疑慮，外牆更有裂縫的情況，所以研棠設計首先完善修補外牆、解決了漏水源頭，再將地坪統一架高改善地面傾斜的問題，給予房屋穩固的基底，以及日後設計的平台。

而老屋翻新第二常見的情況是「樑柱」，尤其本案的大柱較矮壯，其橫樑位置更是另一項考驗，悉心考量居家風水後，莊昱宸設計師以櫃體圍塑出玄關區，替落塵區爭取喘息空間，巧手分界客廳、餐廳場域，同時也擴充了居家收納機能；餐廚區則將天花板分成三區，以高低距離創造出視覺層次，弱化橫樑的存在；主臥房部分，則微調睡眠位置，將樑下以推拉門設計延伸出收納空間，巧妙化解老屋困境，使老屋風華再現。

issue03_301_02.jpg

issue03_301_03.jpg

issue03_301_04.jpg

issue03_301_05.jpg

▲改造前

issue03_301_06.jpg

▲改造前

TIPS 02.老屋華麗轉身之風格語彙好現代

依循屋主的風格喜好，本案以「黑、灰、白」三色規劃現代調性，透過秋香與雞翅木形塑沉穩大氣的面容，俐落之餘，設計師莊昱宸為了營造家的柔軟度，客廳以軟裝沙發、窗簾與地毯提升完整性，並採跳色手法烘托視覺暖度；餐廚區則以銀狐大理石與木建材混搭出時尚質感，滿足女主人的夢想空間；而臥房門片則以小冰鑽玻璃與鐵件設計，保留光線的穿透感，替現代居所完美加分。此外，為改善屋高與橫樑的狀況，研棠設計利用「直線」撐開視覺高度，透過線條整合天與地，並呼應客、餐廳造型，簡潔俐落的設計深得屋主的心。

issue03_301_07.jpg

issue03_301_08.jpg

issue03_301_09.jpg

TIPS 03.老屋華麗轉身之安全實用居家機能

為了提供一家四口安全無虞的居住空間，地坪改以溫潤、防滑的鑿面地磚鋪設，並加大地磚尺寸採60*120公分設計，不僅延伸視覺寬闊感，亦可兼顧安全疑慮。而收納機能方面，莊設計師則是依循著「空間不浪費」的本質，替全區歸納了符合生活所需，亦可同時改善畸零空間的設計，如：客廳側邊的佛龕、玄關櫃後方的餐廚收納區以及臥房的儲物空間，都是過目難忘的經典設計呀！

issue03_301_10.jpg

 

issue03_301_11.jpg

issue03_301_12.jpg

issue03_301_13.jpg

小編後記

大家一定很好奇，為什麼主臥房內擁有完整的更衣空間，卻少了一套衛浴設備呢？孝順的屋主透過格局變更，將主臥房內的衛浴空間讓給阿嬤使用，也因此衛浴區皆以無障礙規格設計，不論是把手、鑿面板岩地磚都將「安全」放在第一位。其實修繕老屋最主要目的，就是給予家人一個安心的避風港，有了既美觀又安全、實用的配備，一家人生活在此便得以幸福長久。


隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH125｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37


點這裡看更多►►►
家有長輩同住嗎？必知銀髮居家裝修重點
慢工出細活 打造零死角唯美空間
黑與白，共譜美式現代居家時尚

關鍵字：幸福空間老屋改造衛浴

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4276

影／威力彩上看20億！網推「頭獎得主6面相」就是他　專家坦言：要中只需一條件

利奇馬颱風意外讓「周休三日」成真，讓許多人都說利奇馬是護國神颱。不過如果想要天天休假的話，不妨可以試試威力彩，已經連槓46期、頭獎上看20.5億元，至今幸運兒仍未出爐。台彩公司為了想把獎金快點送出去，..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4294

影／她拆8月電費單「家用繳10912元」嚇壞　曝晚上開3台冷氣...網1招省個0！

「我剛收到，嚇到吃手手了......。」6月起夏季電價計費開跑，有女網友收到8月份電費通知單，拆開來一看瞬間嚇壞，金額居然高達10912元，懷疑是家中夜間一次開3台冷氣惹禍。

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4267

颱風天不要叫外送？　員工握住他手吐心聲：我們自認的貼心造成他們經濟負擔

利奇馬颱風來襲，近日興起的外送平台為了外送員安全，在有放颱風假的縣市也暫停服務。此舉看似良善，但對外送員來說，可能因此在經濟上造成很大的負擔。

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4293

影／強颱利奇馬卻下毛毛雨！台北人：放假放得有點心虛　台中人崩潰

強颱利奇馬暴風圈9日凌晨觸陸，雖然強度稍微減弱，但白天雨勢會越來越明顯。不過，清晨4時許就有台北的網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，住家附近下著毛毛雨，「如果天氣一直這樣，放假放得有點心虛」，沒想到意..

12小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4294

影／利奇馬北漂！颱風尾午後掃中南部　網友留言蓋「太陽樓」回報

「天氣即時預報」9日上午8時許在臉書粉絲團PO文提醒，颱風利奇馬路徑北偏，變得更「遠離」台灣，預估造成的影響會再減輕一些，今日中午前北台灣風雨感受較為明顯，「中部感受不到明顯風雨是很正常的，南部則尚無..

9小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4293

影／媽媽兩副眼鏡「配10萬元」她氣炸！網解析「帳單」：店員殺慘了

「配兩副眼鏡十萬妳買的下去！」一名女網友抱怨，她的媽媽獨自去配了兩副10萬元的老花眼鏡，且她事後才發現度數不合，常常讓她摔倒，讓原PO當場傻眼。網友看完價格也嚇傻，「10萬大概可以直接選擇雷射矯正了吧..

16小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4293

台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網嘆：果然開噴了

強颱利奇馬以時速19公里緩慢前進，最強陣風達17級，氣象局針對台中、苗栗、等10縣市發布陸地警告，全台8縣市也宣布停班停課，但台中市長盧秀燕的臉書更是因沒放假而被網友灌爆，她也解釋放假標準級提醒，希望..

18小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

她8月電費繳10912元　網1..

地震猛搖！他秒開門被阻止.....

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

買透天還是大樓？南部人心中過不..

她買大創發票收納神器　網喊買！

飯店宅附泳池　住戶怨念重曝缺點

高樓地震風險更大？網：被埋住的..

出門一見迷宮鏈鎖…她怨上班遲到

她家裡沒房產！友人訝異：沒遇過..

他帶助理住飯店…激情浴缸看光光

ETtoday房產雲

最新新聞more

蝸居升級！大人的玩具屋」羨慕炸..

天花板材料藏黑心…達人曝3招自..

老屋變豪宅！主臥沒衛浴…藏洋蔥

地震猛搖！他秒開門被阻止.....

「省錢為買房」他喊痛苦　網秒勸..

海漂垃圾堆滿壯圍沙灘　房仲志工..

高市解編公設保留地　逾3.6萬..

高樓地震風險更大？網：被埋住的..

廢印花稅！2020年買屋免繳「..

她8月電費繳10912元　網1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366