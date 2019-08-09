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禍從天降！天花板材料藏黑心...達人曝3細節自保

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

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在居家裝修的世界理，板材可能較不為一般人所注意，但卻又在其中扮演著攸關安全相關連的角色，像是天花板、壁面等，就是常常大範圍使用到板材的地方，以天花板為例，就可能遇到不肖商人以「氧化鎂板」魚目混珠充當「矽酸鈣板」使用，若板材選用不當或施工不確實，一旦遇上大雨受潮，就可能因此產生漏水或鏽蝕的問題，進而釀成居家安全疑慮，千萬大意不得啊！魔鬼藏在細節裡，快跟著小編一起留意天花板材的小細節吧！

細節01. 認識天花板的材質選擇

天花板相當重視防水與耐壓，在材質選用上要格外謹慎小心，常見材質主要有石膏板、矽酸鈣板、氧化鎂板……等材質。目前市面上較常使用的材質首推矽酸鈣板，其物性較為穩定，同時防潮、防蟲蛀，適合臺灣住家使用。

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至於石膏板雖耐燃性較佳，但卻不耐潮濕，若有使用，建議選擇有添加防水劑的產品，才能經久耐用。另外，臺灣氣候潮濕多雨，最好避免使用氧化鎂板，因為十分容易受潮，狀況輕則出現水痕或剝落變色；嚴重則會導致天花板變形、掉落。

細節02. 天花板呈波浪狀、表面異常出現水珠

民眾一旦發現天花板呈現凹凸不平的波浪狀，或是出現水珠，別馬上認定為簡單的漏水問題，要注意是否為氧化鎂板所造成。過去，臺灣流行氧化鎂板，1片價格約120元到150元，而矽酸鈣板則為180元到360元不等，倘若以30坪住宅來算，兩者價差1萬5000元，但氧化鎂板受潮後表面會結水珠，使用久了不僅會掉漆，也會腐蝕角材或是釘針，使得釘子生鏽；反觀矽酸鈣板，不僅吸水快、乾得也快。

細節03. 矽酸鈣板、氧化鎂板別傻傻分不清

其實，室內裝修板材種類五花八門，天花板及隔間的板材，設計師們大多建議使用「矽酸鈣板」，不僅汲取了石膏板能隔音耐熱、質地輕盈的特性，同時克服纖維板不耐潮的缺點，是屬於穩定度高的實用建材。

不過，市面上常有不肖商人會以氧化鎂板取代矽酸鈣板販售，雖其同樣具有耐燃能力，但因為不吸水、膨縮率大，可能造成板材留下水痕，或是結合處出現批土龜裂等問題。如何簡易判斷「矽酸鈣板」與「氧化鎂板」之間的差異呢？單就建材裸露的外型上來看，矽酸鈣板六面皆為一體成形的板材；而氧化鎂板背面則是有如同網狀尼龍線的支撐網。在完工後，屋主若發現天花板非常容易受潮產生水珠、鐵件鏽蝕，那就要注意天花板是氧化鎂板的機率極高。

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(上圖：氧化鎂板；下圖：矽酸鈣板　圖片來源／經濟部標準檢驗局)


 

 


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關鍵字：幸福空間裝修天花板材料

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