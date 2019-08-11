高雄神農路下雨就淹水　網揭神秘真相「淹水很正常」

▲韓國瑜視察的神農路，19日一場大雷雨又成汪洋一片。（圖／翻攝韓國瑜臉書、翻攝市議員邱俊憲臉書）



記者林彥臣／綜合報導

高雄鳥松區神農路多年來每逢大雨必淹水，因此被高雄市長韓國瑜一直視神農路清淤為重點施政項目，但是19日的一場大雷雨，使得神農路再度變成「神農溪」，讓不少網友質疑清淤破功。不過在PTT八卦板上卻有網友揭開神農路淹水真相，那個地方會淹水本來就很正常。

網友自稱在鳥松工作十幾年，每天都會經過神農路，韓國瑜經常把神農路清淤的工作拿來說嘴，但他可能不知道，那個地方就算下水道挖乾淨，一樣還是會淹水。

網友解釋，神農路本來就是大社、大樹、仁美一帶山坡地的雨水流動的「水路」，雨水在80年代以前，會注入還沒被填平的「小貝湖」，小貝湖位置，就現在的棒球場、勞工育樂中心再加上長庚醫院，佔地相當大，一個那麼大的「天然滯洪池」被填掉，水沒地方洩 當然只能積在神農路。

網友進一步解釋，所以只要一下大雨，仁美大樹那邊山坡地的雨水灌下來，神農路會淹水，楊秋興有整治富田橋大排，不然整個淹到美山路，下水道清乾淨 只能加快積水排掉的速度，沒辦法讓神農路不積水，至於為什下水道會一堆泥土，因為雨水挾帶，仁美大樹那邊山坡地的土石，順著神農路奔流下來，顏色跟黃河差不多，水退了泥巴當然留在下水道，另外神農路用來排水的富田橋大排，每年在清明過後 都會派挖土機清理淤泥，不是韓國瑜上任才開始清理。

▲高雄市長韓國瑜視察神農路 。（圖／記者洪正達攝）



網友在推文中表示，「只有韓國瑜跟他的團隊不知道」、「地形造就淹水的局勢」、「再淹一次淤泥又回來了……」、「其實老話一句自業自得，颱風季還長著呢」、「治水方向根本錯誤啊」。

根據時價登錄資訊，鳥松區神農路周邊房產，型態以透天厝為主，每坪約17~22萬不等，不過除了固有的房產物件之外，神農路與水管路口至鳥松國小附近，開發面積廣達28公頃的神農路重劃案，因緊鄰捷運黃線Y1預定站區，於2017年經由市府同意自辦重劃開發，被視為是高雄房市的明日之星。