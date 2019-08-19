▲有網友認為其實台灣的房價很合理，只有台北比較貴，平均一坪77萬。（圖／記者宋良義攝）



記者林彥臣／綜合報導

收入追不上房價，讓台灣年輕人總是望房興嘆，但是台灣的房價真的不合理嗎？就有網友在PTT發文推翻了大多數人認為台灣房價很貴的看法，認為台灣的房價其實很合理，只有台北市比較難買而已，引發網友的討論。

網友發文指出，全台灣的房價只有台北比較貴而已，平均一坪77萬台幣，反觀香港一坪要76萬港幣 （折合新台幣約305萬），如果要比較生活環境，你會選台北還是香港？要不是政府對陸資買房有相關限制，台北的房子早就被對岸買爆，甚至還有4倍的上漲空間。

▲其實到了新北房價就砍半。（圖／資料照）



網友接著指出，出了台北，新北的房價就對半砍，平均一坪不到35萬，再往外到桃園甚至平均不到20萬，「你要住多大？35坪夠了吧，也才700萬，你買不起？自己要爭氣，懂？」

▲網友認為在桃園買房35坪也只要700萬，很夠住了。（圖／業者提供）



網友分析，現在房價還是合理範圍，真心不騙，崩盤機率0%，台北市對正常上班，大概要top 3%年輕人才有辦法買吧，所以你如果PR沒97直接洗洗睡了，買台北房靠自己還不如去打手槍，「你以為英國普通人住得進倫敦？」

正常買台北房都是自己出5萬，加上爸爸「傳便便」的2000萬在買，而且台北人身分證字號A開頭，持有台北房的比率可是extremely high（極端高），根本打不動也不可能打房，台灣人動到自己的利益絕對跟你拚命，所以台灣的房價不會崩，政府頂多控制房價不動，不可能打房。

網友在推文回應表示，「我中威力彩也是先買爆房子，前提是有中」、「買桃竹，CP值根本超高尤其新竹薪水屌打」、「聽起來蠻有道理的」、「中肯到不行」。