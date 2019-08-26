租屋限女還特別便宜　網曝真相：單身男子根本「高風險房客」

▲單身男子在房東眼中，根本是高風險房客。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

租屋「限女」是許多租屋族常有的經驗，有網友因為需要租屋最近一直在看房，結果卻發現很多房東租屋不但限女，而且房租還特別便宜，讓網友在PTT八卦板發文詢問，引發網友的討論。

有網友分析租屋限女之所以比較便宜的原因，因為以台灣男女比例大約各佔一半的，限女就少了一半的房客來源，至於為什麼這樣房東還是想限女，可能印象上女房客還是比男房客來得單純，通常也比較愛乾淨比較不會把房子弄得都是怪味。

▲房東普遍認為女房客還是相對單純。（圖／免費圖庫pakutaso）



也有人更進一步分析認為，男房客雷的機率還是比女房客來得高，可能會遇到酗酒嗑藥拿刀砍人的，然後房租拖了好幾個月最後人間蒸發，女房客頂多就是髒亂然後遲交房租而已，另外如果整棟都是女房客的，這種最好租出去，因為女生都愛這一種。

分析指出，他個人出租給房客不看性別，但會先問工作或家庭狀況，基本上看起來工作不穩定、超過35歲的單身男子都是高風險族群，這不是歧視因為他家20多年來的經驗就是這樣，甚至超過50歲的單身男子基本上連租到房子都很難，房東都很怕這些人哪天會失業，然後死在房子裡沒人處理，所以肥宅們還是要支持打房，不然老了以後真的很可憐。

▲50歲以上的單身男子租屋更困難，房東都很怕房客會死在房子裡面。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



網友在推文中回應表示，「我的經驗相反 女房客才最雷」、「女房客還會跟你歇斯底里鬼叫好嗎？」、「在外頭租屋過，女房客的問題大多就是髒亂，吵鬧交友複雜等小問題；男房客問題雖然少，但一出事往往就是大問題，不小心就要叫，警察上社會新聞...」、「宅男沒朋友給他網路就好」、「我老公租屋時，直接遞自己的主管職的名片，我肚子懷一球，房東下午電話就主動來了」。