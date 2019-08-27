新手買40年公寓出租　房仲曝「樓下吵漏水」…網勸別猶豫：小心5方大亂鬥





▲老公寓抓漏困難，常常東牆補完西牆冒水。（示意圖／PAKUTASO）

記者張靖榕／綜合報導

一名網友想買老公寓當投資，但從仲介口中得知原屋主和樓下住戶有漏水糾紛，儘管屋主答應會先協調好問題再交屋，加上屋主出價低於實價登錄的價格，他還是擔心若之後糾紛再起會不會很麻煩。許多人留言認為，漏水是一個讓人頭疼的問題，因此「最好不要」。

原PO表示，最近想買房當投資出租，看上一間屋齡近40年的老公寓，屋況也還可以，但有一個不小的問題。樓下的住戶正在和原屋主抗議天花板漏水，認為是原屋主造成的，要求幫忙處理，但原屋主已經表明問題不在他們，「但是答應會先和樓下住戶協調好再交屋」。

原PO說，這間公寓雖然沒有很喜歡，可是覺得既然是投資用的就比較沒差，「而且查了開價有稍微低於實價，所以目前有在猶豫是否要出價。」他列出3點疑問，首先，若屋主與樓下住戶已處理與調解完成，「是否可以請求屋主同意，一年內若樓下住戶又有同樣的糾紛，屋主必須負責呢？」

再來，原PO表示「如果交屋整修過後，屋主是不是就不用同意1年內須負責的條件」；第3點則是「又或者遇到這樣的鄰居，還是直接放棄比較好？」

貼文在PTT一出就引來不少人討論；網友紛紛留言，「千萬不要，漏水很麻煩的」、「漏水很難處理」、「如果是樓下住戶有問題，那就更麻煩了」、「漏水到損害人家裝潢跟家具還要被告，而且舊房子抓漏很難抓，抓到也很容易又漏另一邊」、「樓下漏水有很大機會是樓上的問題，不要相信什麼協調好才交屋，除非樓上修好，否則樓下不可能跟樓上協調好」、「樓下講出來對你還比較有利，你可以選擇不買，不然到時候你買下出租，就變成五方大亂鬥。」